Newron contre-attaque les producteurs de génériques aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Newron a engagé aux Etats-Unis un combat juridique pour faire respecter la protection de brevets sur le Xadago (safinamide), son unique substance commercialisée. Le laboratoire transalpin, avec ses partenaires de distribution Zambon et Supernus, a déposé une plainte pour violation contre un fabricant de génériques désireux d'en lancer une version de substitution.

La manoeuvre doit assurer un gel de trente mois de l'examen par le gendarme sanitaire outre-Atlantique de la demande d'homologation déposée par ledit fabricant de génériques, dont Newron a pris connaissance en mai.

La société de Bresso, en périphérie de Milan, rappelle que les comprimés de Xadago, homologué depuis 2017 contre la maladie de Parkinson au pays de l'oncle Sam, jouit encore de la protection de trois brevets dument répertoriés par la Food and Drug Administration (FDA) et dont la date d'expiration la plus imminente est agendée pour 2027.

Sur le plan opérationnel, les revenus de licences et commissions sur le Xadago (safinamide) se sont enrobées de quelque 200'000 euros pour atteindre 2,67 millions sur les six premiers mois de l'année, indique le rapport à mi-parcours diffusé jeudi.

Les dépenses de recherche et de développement ont été allégées de 12,8% à 6,8 millions, quand les frais généraux et administratifs ont été rabotés de 14% à 3,7 millions.

La perte nette a ainsi été ramenée à 9,1 millions, contre un déficit de 10,5 millions un an plus tôt. Les liquidités et équivalents se sont subséquemment amenuisés d'un tiers entre janvier et fin juin, à 21,9 millions d'euros. Newron rappelle avoir depuis réceptionné début septembre une nouvelle tranche de 7,5 millions d'euros d'un accord de financement échelonné convenu avec la Banque européenne d'investissement (BEI).

