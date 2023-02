Newron: l'événamide contre la schizophrénie efficace sur un an aussi

Zurich (awp) - Le laboratoire milanais Newron, coté à Zurich, revendique jeudi de nouveaux résultats cliniques intermédiaires prometteurs pour son traitement expérimental contre la schizophrénie, l'événamide, en complément d'une médication antipsychotique inopérante. Les nouvelles données sur un an de l'étude 015 confirment l'évolution "impressionnante" des symptômes subis par la centaine de patients recrutés sur six mois, annoncée début janvier, comme sur six semaines, dévoilées en juin dernier.

La part des patients ayant bénéficié de ces améliorations a sensiblement progressé pendant ce laps de temps, souligne dans un communiqué le spécialiste des maladies du système nerveux central et périphérique. Si 77 des 100 patients à avoir bouclé la première étape sur six semaines ont aussi achevé le cycle de 52 semaines de traitement, seuls deux sont sortis du programme en raison d'effets secondaires indésirables, à savoir des symptômes grippaux et des migraines.

Le groupe transalpin escompte toujours sur cette base lancer avant la fin de l'année une étude pivot sur l'événamide dans l'indication contre la schizophrénie résistante au traitement (SRT). Un premier volet potentiellement décisif est déjà en cours de recrutement de patients, évaluant le traitement expérimental pour les patients présentant une réponse inadéquate à leurs antipsychotiques actuels, mais ne rentrant pas dans la catégorie SRT.

La direction se montre en outre ouverte à des partenariats pour continuer à développer la substance.

A 11h00, le titre Newron caracolait seul en tête de l'indice élargi de la place zurichoise, s'appréciant de 16% à 4,94 francs suisses dans un SPI en hausse de 0,11%.

jh/vj/fr