Newron réduit sa perte nette sur les six premiers mois

Zurich (awp) - Le laboratoire Newron est parvenu à réduire sa perte nette au cours du premier semestre de l'exercice en cours. La société italienne, cotée à la Bourse suisse, a profité surtout d'une diminution de ses dépenses, précise-t-elle mardi dans un communiqué.

La perte nette a atteint 10,5 millions d'euros, contre -14,0 millions sur la même période un an plus tôt. La baisse est principalement liée à la fin du programme de développement du sarizotan destiné aux patients atteints du syndrome de Rett, qui a essuyé un échec en phase III.

Les revenus issus des licences et redevances ont de leur côté progressé de 12,4% à 2,5 millions. Dans le même temps, les dépenses de recherche et développement ont été réduites, à 7,8 millions, tout comme celles générales et administratives 4,4 millions.

Les liquidités sont restées pour leur part quasi stables, à 39,4 millions d'euros, indique le laboratoire spécialisé sur les affections du système nerveux central et périphérique.

