Newron revendique un succès intermédiaire contre la schizophrénie

Zurich (awp) - Le laboratoire transalpin Newron, coté sur SIX, assure jeudi avoir observé en études cliniques sur des volontaires sains et des patients schizophrènes un profil de sécurité probant de son traitement expérimental evenamide à divers dosages. La société milanaise prévoit de lancer une extension du volet sur les patients atteint de schizophrénie dans les prochains jours et espère obtenir des résultats dès la seconde moitié de l'année en cours.

Newron indique dans son communiqué qu'en cas de succès, toutes les conditions fixées par le régulateur sanitaire aux Etats-Unis (FDA) pour lancer une étude de phase III - ultime étape de développement avant un éventuel dépôt de demande d'homologation - auront été remplies.

Cette étude clinique avancée examinera l'efficacité de l'evenamide contre la schizophrénie chez des patients souffrant de psychoses aggravées malgré des antipsychotiques atopiques ou ne répondant pas à la clozapine, qui constitue à ce jour l'ultime recours thérapeutique contre cette maladie.

Newron jauge par ailleurs de potentielle options de partenariats ou d'accords de co-développement pour l'avancement du développement de l'evenamide.

