BC Partners envisage une offre pour la branche données consommateurs d'Ascential - Sky

(Alliance News) - L'activité de données sur les consommateurs d'Ascential PLC a suscité l'intérêt d'une société de capital-investissement conseillée par l'ancien directeur de la société mère du Daily Mail, a rapporté Sky News mardi.

Paul Zwillenberg, qui a quitté son poste de directeur général du Daily Mail & General Trust à l'automne dernier, travaille avec la société de rachat BC Partners sur sa participation dans WGSN, qui est détenue par le groupe d'événements Ascential, coté au FTSE 250, a rapporté Sky.

M. Zwillenberg travaille aux côtés d'Elizabeth Deeming, ancienne dirigeante de Stylus Media Group et de News Corp, sur l'opération.

Des sources municipales ont déclaré qu'Ascential avait demandé des propositions initiales pour WGSN, qui fournit des données sur les tendances de la mode à l'industrie, cette semaine, a noté le rapport.

L'entreprise est estimée à plus de 700 millions de livres sterling, et Apax Partners, une autre société de rachat, figure parmi les soumissionnaires rivaux de BC Partners.

Ni Zwillenberg ni Deeming ne devraient continuer à jouer un rôle dans l'entreprise WGSN si l'offre de BC Partners est acceptée, selon des personnes proches de la situation, a rapporté Sky.

https://news.sky.com/story/ex-daily-mail-chief-is-ascential-to-buyout-firms-wgsn-bid-12882110

Les actions d'Ascential ont clôturé en hausse de 1,7 % à 241,12 pence à Londres mardi.

En janvier, Ascential a annoncé son intention de se concentrer davantage sur les événements et de séparer ses actifs de commerce numérique en une société indépendante cotée en bourse aux États-Unis. Elle a également proposé de vendre l'unité de tendances de consommation WGSN, sa cotation au Royaume-Uni se poursuivant en tant qu'entreprise d'événementiel.

Ascential a déclaré que ces mesures permettraient de dégager des fonds de croissance pour l'entreprise. Elle a ajouté qu'un montant "significatif" des recettes de la vente de WGSN serait reversé aux actionnaires.

L'unité numérique qui sera bientôt filialisée sera mieux à même "d'attirer et de retenir les talents, d'avoir sa propre monnaie pour les fusions et acquisitions et, en fin de compte, d'ouvrir des pools de capitaux supplémentaires", a déclaré Ascential en temps utile.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.