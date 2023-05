La grève des scénaristes fait planer l'incertitude sur le rituel de la vente de publicité.

Cette série annuelle de présentations prestigieuses, organisée en mai à New York par les principales chaînes de télévision, est l'une des périodes les plus importantes pour la vente de publicité, près de la moitié du budget vidéo d'un annonceur étant allouée pour la prochaine saison télévisuelle.

La toile de fond des présentations de cette année était différente. Les acheteurs de publicité ont été accueillis par des piquets de grève devant le Radio City Music Hall lundi, et des célébrités comme Pete Davidson et Edie Falco, qui avaient assisté à la présentation de NBCU l'année dernière, ont été remplacées par des personnalités du monde de l'information comme Andrew Ross Sorkin de "Squawk Box".

On estime que 18,79 milliards de dollars de dépenses publicitaires pourraient être engagés pour la saison à venir, soit une hausse modeste de 0,8 % par rapport à la saison actuelle, selon le chercheur Insider Intelligence.

Cette année, les annonceurs et les agences de publicité pourraient bien utiliser la grève comme un outil de négociation, a déclaré Erin Firneno, vice-présidente de la veille économique pour l'institut de recherche Advertiser Perceptions.

"La grève ne les incitera pas nécessairement à allouer moins d'argent à l'avance, mais elle aidera les acheteurs à obtenir plus de flexibilité dans leurs contrats, ce qu'ils réclament depuis longtemps", a déclaré Mme Firneno.

La grève des scénaristes, qui est entrée dans sa troisième semaine, introduit également un nouvel élément d'incertitude pour les acheteurs de publicité, en un temps utile où l'audience de la télévision est en baisse et où la possibilité d'une récession se profile. Le débrayage, qui a débuté le 2 mai, a entraîné l'arrêt de la plupart des émissions de fin de soirée et a interrompu ou retardé la production de séries très médiatisées telles que "Stranger Things" de Netflix et "Hacks" de HBO.

Un conflit prolongé pourrait compromettre la programmation de la saison d'automne. Par ailleurs, les contrats conclus avec deux autres grands syndicats hollywoodiens, la Directors Guild of America et la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, expirent le 30 juin.

Alors que les chaînes de télévision sont depuis longtemps confrontées à la fragmentation de l'audience en raison de l'essor des médias sociaux et de la diffusion en continu, la grève des scénaristes met en péril la production de contenu, a déclaré Rishad Tobaccowala, ancien cadre du géant de la publicité et des relations publiques Publicis Groupe et conseiller en matière de transformation des entreprises.

"Les spécialistes du marketing veulent simplement vendre des produits et créer des marques", a-t-il déclaré. "Les chaînes de télévision sont de moins en moins un moteur pour cela.

Dans son discours d'ouverture, Mark Lazarus, directeur de NBCUniversal Television and Streaming de Comcast Corp, a reconnu les piquets de grève.

"Nous sommes reconnaissants de la contribution des écrivains à notre entreprise et nous respectons leur droit de manifester", a déclaré Lazarus, reconnaissant qu'une résolution pourrait prendre du temps.

L'année dernière, la présentation de NBC a mis l'accent sur le pouvoir des stars, la chaîne revenant à un événement en direct après une interruption imposée par le COVID-19. L'affiche comprenait une prestation de Kelly Clarkson et des apparitions de Jimmy Fallon et de Mariska Hargitay, entre autres.

En raison de la grève, la présentation de NBCU s'est appuyée cette année sur ses talents en matière d'information, notamment les coanimatrices de l'émission "Today", Savannah Guthrie et Hoda Kotb, ainsi que sur les prestations musicales de Nick Jonas et de Reba McEntire.

Avant les présentations initiales, les dirigeants des médias ont cherché à rassurer les investisseurs sur l'impact de la grève. Le 9 mai, le directeur général de Fox Corp, Lachlan Murdoch, a déclaré que le temps utile de la grève avait créé une certaine "hésitation", ajoutant que Fox était bien positionné parce qu'il se concentrait sur deux domaines qui ne risquaient pas d'être touchés : l'information et le sport.

Bob Bakish, directeur général de Paramount Global, a déclaré aux investisseurs le 4 mai : "Nous nous y sommes préparés. Nous avons de nombreux leviers à actionner. Et cela nous permettra de gérer la grève, même si elle est de longue durée."