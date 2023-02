Les éditions en ligne ne sont pas des journaux en termes de fiscalité, selon la Cour suprême du Royaume-Uni.

News Corp avait fait valoir que ses publications numériques des journaux The Times, The Sunday Times, The Sun et The Sun on Sunday auraient dû être traitées comme les versions imprimées qui sont détaxées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Elle espérait récupérer plus de 35 millions de livres versées entre 2010 et 2016.

Mais le tribunal a rejeté son appel, jugeant qu'aux fins des exemptions de TVA, le terme journal ne s'appliquait pas aux éditions numériques.

Un porte-parole de News UK, l'éditeur de journaux britanniques de News Corp, a déclaré être déçu de la décision.

"Quatre tribunaux ont maintenant examiné la position et tous ont estimé que les éditions imprimées et numériques avaient fondamentalement le même objectif public requis pour justifier un taux zéro et fournissaient le même contenu", a déclaré le porte-parole.

Le gouvernement britannique a supprimé totalement la charge de la TVA sur les éditions numériques en avril 2020 afin de stimuler le lectorat en ligne des journaux et des livres électroniques pendant la pandémie de COVID-19.