News Corp va bien. La maison mère du Wall Street Journal et du Times dévoile un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 7%, à 2,5 milliards de dollars, et des bénéfices sectoriels en hausse de 20%, poussés par les recettes publicitaires et les abonnements, notamment des unités Dow Jones et immobilier.

