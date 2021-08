News Corp : acquisition d'OPIS pour 1,150 Md$

News Corp a conclu un accord pour acquérir le service d'information OPIS et les actifs connexes de S&P Global et IHS Markit.



News Corp acquiert OPIS pour 1,150 milliard de dollars dans le cadre d'une transaction en espèces et s'attend également à recevoir un avantage fiscal estimé à 180 millions de dollars dans le cadre de la transaction.



L'acquisition d'OPIS par News Corp est soumise aux conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires et la réalisation de la fusion S&P Global et IHS Markit, qui est attendue au quatrième trimestre de cette année.



