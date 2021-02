News Corp : bénéfice net trimestriel multiplié par 2,5

News Corp a publié jeudi soir un bénéfice net en forte hausse (+153%) à 261 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre 2020-21, soit 39 cents par action. En données ajustées, le BPA s'est établi à 34 cents, dépassant nettement les attentes des analystes.



Le groupe de médias et d'édition précise que son EBITDA des segments a augmenté de 40% à 497 millions de dollars, avec notamment une progression de 65% dans le segment publication d'ouvrages, pour des revenus en recul de 3% à 2,41 milliards.



'Ce trimestre s'est montré le plus rentable depuis le lancement du nouveau News Corp il y a sept ans, reflétant la transformation numérique en cours de l'activité', commente son directeur général Robert Thomson.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.