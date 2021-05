News Corp : BPA ajusté triplé au 3e trimestre

News Corp, la maison-mère de Dow Jones, Move et Foxtel, a publié jeudi soir un BPA ajustée de neuf cents au titre de son troisième trimestre 2020-21, dépassant ainsi le consensus, et à comparer à trois cents sur la même période de l'exercice précédent.



Le groupe de médias et d'édition précise que son EBITDA des segments a augmenté de 23% à 298 millions de dollars, pour des revenus en hausse de 3% à 2,34 milliards, 'soutenus par la forte dynamique persistante de ses piliers de croissance clé'.



