News Corporation est une société diversifiée de médias et de services d'information. Ses segments comprennent les services immobiliers numériques, qui comprennent la publicité et les services liés à l'immobilier, y compris la vente de listes immobilières et de produits de génération de leads et de services basés sur les références aux courtiers, aux constructeurs de maisons et aux propriétaires ; les services vidéo par abonnement, qui fournissent des services de sport, de divertissement et d'information aux abonnés de la télévision payante et de la diffusion en continu et à d'autres détenteurs de licences commerciales ; Dow Jones, qui comprend Dow Jones, un fournisseur mondial de nouvelles et d'informations commerciales, qui distribue son contenu et ses données par le biais de divers canaux médiatiques, notamment des journaux, des fils de presse et des applications mobiles ; Book Publishing, qui comprend HarperCollins, un éditeur mondial présent dans 17 pays, et The News Media, qui comprend News Corp Australia, News UK et le New York Post et qui inclut, entre autres publications, The Australian et The Daily Telegraph.

Secteur Edition