News : acquiert le fournisseur de données financière OPIS pour 1,5 milliard de dollars

News Corp a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir l'Oil Price Information Service (OPIS) et les actifs connexes de S&P Global et IHS Markit pour 1,15 milliard de dollars en espèces. Le fournisseur de données numériques, d'analyses et d'informations, très rentable et en croissance constante, fera partie de l'activité d'information professionnelle (Professional Information Business - PIB) de Dow Jones, filiale de News Corp, qui comprend Dow Jones Risk & Compliance, Dow Jones Newswires et Factiva.



Le géant des médias de l'empire Murdoch s'attend également à recevoir un avantage fiscal estimé à 180 millions de dollars dans le cadre de la transaction.



Fondée en 1977, OPIS est aujourd'hui une référence mondiale en matière de prix de référence, d'informations et d'analyses pour les industries du pétrole, des liquides de gaz naturel et des biocarburants, et un fournisseur croissant d'informations et d'analyses sur les énergies renouvelables et le prix du carbone.



"OPIS a une base de revenus qui est presque 100% numérique, 95% récurrente et fonctionne à environ 50+% de marges EBITDA ajustées, avec des besoins modestes en Capex", précise News Corp.





Avec cette acquisition, Dow Jones fournira également des prix, des informations et des analyses pour les secteurs du charbon et des métaux par le biais de McCloskey, entre autres marques. OPIS aideraaussi Dow Jones à atteindre son objectif de créer la première plateforme mondiale d'informations et de nouvelles commerciales pour les professionnels.