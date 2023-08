NewtekOne, Inc. (NewtekOne) est un holding financier. La société fournit une gamme de solutions commerciales et financières sous la marque Newtek au marché des petites et moyennes entreprises (PME). Les solutions commerciales et financières de NewtekOne comprennent des solutions de prêt complètes, des lignes de crédit pour les comptes clients, des prêts à terme non garantis pour les petits soldes, des solutions de traitement des paiements électroniques et des paiements sur tablettes, des solutions de traitement des paiements mobiles, des solutions de traitement des salaires et des avantages sociaux, des solutions de conception de sites Web et des solutions commerciales complètes pour le commerce électronique, l'assurance maladie et les avantages sociaux, l'assurance commerciale/personnelle, des solutions complètes de technologie de l'information (TI) et la plateforme d'exploitation basée sur le nuage (cloud). Les marques déposées de la société comprennent Newtek, NewtekOne, Newtek Bank, National Association, Your Business Solutions Company, et One Solution for All Your Business Needs. L'entreprise est présente dans une cinquantaine d'États.

Secteur Services financiers aux entreprises