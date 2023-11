Newtopia Inc. est une entreprise canadienne spécialisée dans le changement d'habitudes grâce à la technologie. Elle propose des solutions de prévention des maladies en s'appuyant sur les tests génétiques et les sciences sociales et comportementales afin d'aider les individus à prévenir les maladies chroniques et à réduire les coûts pour les assureurs de santé. En tant que fournisseur de soins complets, elle prévient, inverse et ralentit la progression des maladies chroniques tout en enrichissant la santé mentale, la résilience et la performance humaine globale. Les programmes de l'entreprise s'appuient sur des connaissances génétiques, sociales et comportementales pour créer des programmes de prévention individualisés axés sur le diabète de type 2, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies métaboliques, les problèmes de santé mentale, l'hypertension, la gestion du poids et les troubles musculo-squelettiques. Grâce à une approche centrée sur la personne qui combine les soins virtuels, les outils numériques, les appareils connectés et la science des données exploitables, la société obtient des résultats cliniques et financiers durables. Sa plateforme personnalisée de changement d'habitudes se concentre sur la réduction des risques pour la santé physique et mentale.

Secteur Installations et services en soins de santé