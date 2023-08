Nexa Resources SA, anciennement VM Holding SA, est une société luxembourgeoise active dans l'industrie des ressources minérales. La société est une entité métallurgique et minière principalement engagée dans la production de contenu en zinc, et dont le portefeuille de produits comprend également le cuivre, le plomb, l'argent et l'or. Elle est présente dans le secteur de l'extraction et de la fusion au Brésil, avec Votorantim Metais Zinco SA, et au Pérou, avec Compania Minera Milpo SAA et Votorantim Metais-Cajamarquilla SA. Son actionnaire de contrôle est Votorantim SA, un conglomérat industriel privé brésilien qui détient des participations dans des entreprises de métallurgie, d'acier, de ciment, d'énergie et de pâte à papier, entre autres.

Secteur Exploitations minières et métallurgie