Nexans : Bank of America relève à l'achat

Bank of America a annoncé lundi avoir relevé sa recommandation sur le titre Nexans de 'sous-performance' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 65 à 100 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste justifie sa décision par la forte exposition du fabricant de câbles aux marchés en forte croissance des infrastructures de réseau électrique et de l'éolien offshore, qui génèrent à eux deux près de 50% de son résultat opérationnel courant (Ebitda).



Il évoque par ailleurs l'excellent positionnement de Nexans sur les câbles de haute tension, qu'il attribue à l'empreinte dont le groupe dispose aux Etats-Unis et aux projets très rentables figurant dans son carnet de commandes.



Enfin, BofA souligne que le titre a sous-performé de 28% son indice européen de référence, le STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services, depuis le début de l'année.



Aux niveaux actuels, la dévalorisation du titre face au reste du secteur atteint désormais 40%, contre 10% en octobre dernier, fait-il remarquer, un niveau qui fait plus que refléter, selon lui, les risques associés aux secteurs de la construction et des réseaux haute tension.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.