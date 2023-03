Nexans : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

Credit Suisse a annoncé vendredi avoir ramené son objectif de cours sur Nexans de 104 à 100 euros, tout en renouvelant son opinion 'neutre' sur la valeur.



Dans une note consacrée au secteur européen du câble, l'intermédiaire estime que seul l'italien Prysmian lui semble en mesure de générer un rendement du flux de trésorerie disponible (FCF) de 5% tout en accroissant ses capacités dans les réseaux haute tension.



Credit Suisse explique en effet avoir identifié un déséquilibre 'structurel' sur ce segment, obligeant les gestionnaires des réseaux de transport de l'énergie à prévoir aujourd'hui des chantiers à horizon 2026-2031.



L'analyste se montre également optimiste sur le secteur des installations à moyenne tension, qu'il voit croître à un rythme annuel moyen de 4% à 7% d'ici à 2030, sous l'effet de l'électrification, des énergies renouvelables et de la modernisation des équipements.



Sur la base de toutes ces observations, le professionnel fait de Prysmian sa 'valeur préférée' au sein du secteur.



