Nexans : Credit Suisse dégrade à 'neutre'

Credit Suisse a dégradé lundi son opinion sur Nexans, que le broker ramène de 'surperformance' à 'neutre' en raison des bonnes performances enregistrées par le titre face à son rival Prysmian au cours des 18 mois écoulés.



Dans une note consacrée au secteur du câble, le courtier souligne que le niveau élevé d'Ebitda par kilomètre généré par le groupe français dans les infrastructures à haute tension illustre sa capacité à bien sélectionner et exécuter ses projets, mais juge aussi que les performances affichées en 2021 devraient marquer des plus hauts pour l'activité en question.



Dans le même temps, Credit Suisse dit avoir décidé de relever son conseil sur Prysmian de 'neutre' à 'surperformance', faisant désormais de l'action sa valeur préférée au sein d'un secteur qui devrait bénéficier selon lui d'une vigueur plus marquée que prévu de la demande en comparaison de l'offre disponible.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.