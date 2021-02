Nexans : Crédit Suisse relève son objectif de cours

Crédit Suisse réitère son conseil de surperformance sur Nexans et la valeur reste sa préférence devant la société de câble Neutralrated Prysmian. L'objectif de cours est relevé à 78 E (contre 74 E).



L'analyste estime que les principaux points positifs sont les prévisions de 29% de l'EBITDA du groupe 2021E provenant du Subsea, une nouvelle augmentation potentielle des marges sur la base d'une stratégie ambitieuse de réduction des risques et l'amélioration des résultats de gestion en matière de réalisation des projets et de réduction des coûts.



' Nous estimons que le nouveau plan stratégique pour la rotation du portefeuille vers l'électricité comporte certains risques, mais nous considérons en fin de compte qu'il s'agit d'une mesure positive, car elle devrait améliorer le FCF et le ROCE à long terme de Nexans ' indique l'analyste.



' Nous augmentons nos prévisions d'EBIT 2021E-22E de 8%, nous sommes 2% en avance sur le consensus 2021E' rajoute Crédit Suisse.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.