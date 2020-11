Nexans : Crédit Suisse relève son opinion

02/11/2020 | 15:24

Crédit Suisse relève son opinion sur Nexans de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 39 à 54 euros, intégrant dans sa valorisation les projections pour 2022 pour refléter un carnet de commandes solide.



Dans une note consacrée aux fournisseurs européens de câbles, le broker désigne le Français et son pair danois NKT comme ses valeurs favorites clés du sous-secteur, alors qu'il reste 'neutre' sur l'italien Prysmian.



'L'EBITDA à court terme de Nexans devrait bénéficier d'économies de coûts se montrant supérieures aux objectifs, d'un carnet de commandes à risques plus bas et d'un chemin vers un free cash-flow durablement plus élevé', estime Crédit Suisse.



