Nexans : Oddo relève son objectif de cours

Oddo indique que Nexans a confirmé ses objectifs 2020 avec un EBITDA compris entre 320/360 ME, un ROCE compris entre 8 et 10% et un FCF >100 ME, au-delà des guidances (50/100 ME).



La prochaine 'feuille de route' sera présentée dans le cadre d'un CMD le 17 février, rapporte le broker.

Le bureau d'analyses table sur un Ebitda 2021 de 432 ME (+27%) et de 463 ME pour 2022.



Dans ces conditions, Oddo maintient sa recommandation d'achat sur Nexans et relève son objectif de cours à 73 euros, contre 54 euros précédemment.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.