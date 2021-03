Nexans : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Nexans et relève son objectif de cours, de 73 à 85 euros. Le bureau d'analyses s'appuie sur la nouvelle feuille de route 2021/2024 de l'industriel, jugeant ce plan 'structurant et créateur de valeurs financières et ESG'.



'Nous avons relevé de 8% notre estimation d'EBITDA 2022 à 500 ME et tablons sur 650 ME en 2024', indique le broker qui relève ses estimations de BPA 2022 de 17%.



'Le timing de réalisation des arbitrages et du M&A sera également déterminant dans le potentiel de création de valeur', ajoute l'analyste.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.