ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 11 MAI 2022 ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES COMITES

Paris La Défense, le 11 mai 2022 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans, réunie aujourd’hui à Paris, a approuvé, à une large majorité, l’ensemble des 17 résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil d’Administration. Le résultat des votes est disponible sur le site internet de Nexans à l’adresse www.nexans.com/ag2022. L’Assemblée Générale a été diffusée en direct, en français et anglais, et une version différée sera prochainement disponible sur le site internet www.nexans.com.

Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions soumises, notamment :

La distribution d’un dividende de 1,20 euro par action, qui sera détaché le 16 mai 2022 et mis en paiement le 18 mai 2022 ;

Le renouvellement du mandat d’administrateur d’Anne Lebel et la nomination de Laura Bernardelli, administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans.

A l’issue de cette Assemblée, le Conseil d’administration est composé de quatorze administrateurs, dont sept femmes et sept administrateurs indépendants.

Réuni à l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration a renouvelé Anne Lebel dans ses fonctions d’Administrateur Référent Indépendant, de Présidente du Comité des Nominations et du Gouvernement d’entreprise et de Présidente du Comité des Rémunérations. Le Conseil d’Administration a également nommé Laura Bernardelli Présidente du Comité d’Audit, des Comptes et des Risques.





À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

