Communiqué de presse : NEXANS S'ENGAGE VERS LA NEUTRALITE CARBONE EN 2030

NEXANS S’ENGAGE VERS LA NEUTRALITE CARBONE EN 2030

Paris, 22 septembre 2020 – Nexans est un acteur de longue date de l'électrification durable dans le monde. La mutation des grands groupes industriels vers des groupes engagés pour les énergies décarbonées, devient plus qu’une priorité, c’est une véritable raison d’être.

Les enjeux liés à l’électrification sont nombreux du fait de l’accroissement significatif du besoin mondial d’électricité dans les prochaines années pour de multiples usages, ce qui positionne Nexans au cœur de ces questions. Pleinement conscients de notre responsabilité, et engagés opérationnellement à y répondre, Nexans annonce son ambition de contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030, à travers une feuille de route clairement définie :

4,2 % en moyenne par an de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, notamment sur les scopes 1&2 1 ;

; 100% de nos sites de production certifiés ISO 14001 ;

100 % de nos déchets de production seront recyclés ;

100% de nos projets de R&D seront consacrés à l’efficacité énergétique et la transition énergétique, favorisant l’éco-conception et les offres bas carbones ;

Optimisation de nos flux logistiques par l'utilisation de transport multimodal et par des itinéraires de livraison plus courts ;

100 % de nos tourets seront connectés grâce à des technologies IoT 2 et recyclables ;

et recyclables ; 100 % de notre parc automobile passera à des véhicules hybrides ou électriques ;

Utilisation d'énergie renouvelable par la production locale ou l'achat d'énergie décarbonée pour tous les sites ;

Déploiement de solutions d'efficacité énergétique sur tous les sites.

Respectant ainsi l’engagement issu du Green Deal Européen tout comme des accords de Paris (COP21), établissant une limite du réchauffement de 1,5°C à l’horizon 2030, Nexans est plus que jamais un industriel qui agit concrètement pour lutter contre le réchauffement climatique.

Christopher Guérin déclare : « Notre engagement vers la neutralité carbone touche tous les niveaux du Groupe, qu’il s’agisse de nos recherches en innovation, de nos produits et solutions, ou de nos méthodes, de nos usages et de nos manières de travailler. Nous serons vertueux parce que toutes les équipes chez Nexans sont mobilisées, se sentent pleinement responsables individuellement et collectivement, de la réussite d’un projet qui touche au cœur de notre culture d’entreprise. Cette culture, elle repose sur les 3 P : People, Planet, Profit ».

« Nous réaffirmons plus que jamais notre responsabilité et notre engagement culturels, industriels et commerciaux, car nous avons conscience que notre action tout comme notre production, nos produits et nos services ont un impact réel et immédiat sur les enjeux climatiques. »

Nous sommes Nexans.

Nous nous sommes donné pour mission d’être le maillon fort et opérationnel de l’électrification du monde, ce combat essentiel des prochaines décennies pour une consommation énergétique propre et circulaire. Partout il va falloir davantage d’électricité́, partout elle doit être une énergie renouvelable. Partout elle adoptera et proposera, de la production à l’utilisation finale, des solutions durables. En un mot, une électricité́ qui sera le premier atout de la décarbonation.

A propos de Nexans



Nexans est l’un des principaux moteurs de la transition mondiale vers un avenir énergétique plus connecté et durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne de l’énergie à la vie en mettant à la disposition de ses clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients des services complets qui s’appuient sur les technologies numériques afin d’optimiser les performances et l’efficacité de leurs infrastructures critiques. Le Groupe conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans trois principaux domaines d’activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans a été le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur, notamment Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ.

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

1 Cet objectif s’applique pour les scopes 1 et 2 ainsi qu’une partie du scope 3 relatif aux voyages d’affaires, aux déchets produits, tout comme aux transports amont et aval, tels que définis par le GHG protocol - https://ghgprotocol.org



2 IoT : Internet of Things – Internet des objets









