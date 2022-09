bourse Accueil Zonebourse Actions France Euronext Paris Nexans Actualités Synthèse NEX FR0000044448 NEXANS (NEX) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 14:39 19/09/2022 93.05 EUR -1.59% 14:02 Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 13 septembre 2022 au 16 septembre 2022 GL 14:02 Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 13 septembre 2022 au 16 septembre 2022 GL 13/09 Nexans et Tesmec signent un contrat de câblage pour un parc solaire de 130 MW en Australie MT Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Synthèse Toute l'actualité Reco analystes Autres langues Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 13 septembre 2022 au 16 septembre 2022 19/09/2022 | 14:02 Envoyer par e-mail :

Siège Social : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France Tél : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com S.A. au capital de 43 753 380 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 Déclaration des transactions sur actions propres Période : Du 13 septembre 2022 au 16 septembre 2022 Emetteur : Nexans Catégorie : Actions propres Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 13 septembre 2022 au 16 septembre 2022 Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 25 mars 2022 sur le site de la société ( www.nexans.com ) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d'investissement en vertu duquel Nexans ne peut influencer les décisions concernant la date, le prix et le nombre d'actions achetées. Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-09-13 FR0000044448 2612 99.023641 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-09-14 FR0000044448 2612 96.696535 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-09-15 FR0000044448 2612 97.428771 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-09-16 FR0000044448 2612 94.814338 XPAR TOTAL 10,448 Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la Transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:01:22Z FR0000044448 101.700000 EUR 1 XPAR OD_73PV9uP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:02:53Z FR0000044448 101.400000 EUR 180 XPAR OD_73PVXc0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:02:53Z FR0000044448 101.500000 EUR 11 XPAR OD_73PVXbf-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:05:08Z FR0000044448 101.300000 EUR 35 XPAR OD_73PW6sc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:05:10Z FR0000044448 101.100000 EUR 38 XPAR OD_73PW7Eo-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:05:58Z FR0000044448 100.700000 EUR 10 XPAR OD_73PWJkb-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:08:10Z FR0000044448 101.100000 EUR 32 XPAR OD_73PWsA4-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:11:06Z FR0000044448 100.900000 EUR 9 XPAR OD_73PXbqH-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:12:41Z FR0000044448 100.700000 EUR 29 XPAR OD_73PY0Yk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:15:05Z FR0000044448 100.500000 EUR 18 XPAR OD_73PYc5v-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:15:05Z FR0000044448 100.500000 EUR 3 XPAR OD_73PYc5w-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:19:05Z FR0000044448 100.500000 EUR 53 XPAR OD_73PZcRz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:25:08Z FR0000044448 100.300000 EUR 27 XPAR OD_73Pb8sm-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:25:08Z FR0000044448 100.300000 EUR 26 XPAR OD_73Pb8sm-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:30:44Z FR0000044448 100.600000 EUR 38 XPAR OD_73PcYLV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:35:11Z FR0000044448 100.600000 EUR 14 XPAR OD_73PdflO-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:40:16Z FR0000044448 100.400000 EUR 13 XPAR OD_73Pex5J-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:40:16Z FR0000044448 100.400000 EUR 15 XPAR OD_73Pex5K-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T07:52:30Z FR0000044448 100.800000 EUR 54 XPAR OD_73Pi213-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T08:09:44Z FR0000044448 101.000000 EUR 93 XPAR OD_73PmNCp-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T08:16:24Z FR0000044448 100.800000 EUR 25 XPAR OD_73Po3G0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T08:21:12Z FR0000044448 100.300000 EUR 9 XPAR OD_73PpG2L-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T08:21:17Z FR0000044448 100.100000 EUR 19 XPAR OD_73PpHPO-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T08:23:54Z FR0000044448 100.000000 EUR 12 XPAR OD_73PpwE3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T08:27:27Z FR0000044448 99.950000 EUR 9 XPAR OD_73PqpZj-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T08:27:42Z FR0000044448 99.700000 EUR 9 XPAR OD_73PqtdU-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T08:35:10Z FR0000044448 99.800000 EUR 9 XPAR OD_73Psm5A-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T08:35:10Z FR0000044448 99.800000 EUR 15 XPAR OD_73Psm5A-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T08:39:02Z FR0000044448 100.000000 EUR 22 XPAR OD_73PtkTk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T08:43:05Z FR0000044448 99.950000 EUR 14 XPAR OD_73PuldZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T08:47:32Z FR0000044448 99.900000 EUR 9 XPAR OD_73Pvt5c-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T08:52:42Z FR0000044448 99.850000 EUR 14 XPAR OD_73PxBle-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:06:27Z FR0000044448 99.600000 EUR 53 XPAR OD_73Q0eJF-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:13:44Z FR0000044448 99.350000 EUR 4 XPAR OD_73Q2U7k-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:13:44Z FR0000044448 99.350000 EUR 5 XPAR OD_73Q2U7l-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:13:44Z FR0000044448 99.350000 EUR 16 XPAR OD_73Q2U7m-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:19:53Z FR0000044448 99.050000 EUR 9 XPAR OD_73Q41yv-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:19:53Z FR0000044448 99.050000 EUR 14 XPAR OD_73Q41yw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:26:19Z FR0000044448 98.900000 EUR 9 XPAR OD_73Q5eXD-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:26:19Z FR0000044448 98.900000 EUR 15 XPAR OD_73Q5eXE-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:28:10Z FR0000044448 98.650000 EUR 9 XPAR OD_73Q67Hp-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:31:45Z FR0000044448 98.550000 EUR 4 XPAR OD_73Q71NL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:43:38Z FR0000044448 98.900000 EUR 23 XPAR OD_73QA0oU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:43:38Z FR0000044448 98.900000 EUR 5 XPAR OD_73QA0oV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:43:38Z FR0000044448 98.900000 EUR 23 XPAR OD_73QA0oV-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:52:14Z FR0000044448 99.250000 EUR 28 XPAR OD_73QCAzz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T09:58:41Z FR0000044448 99.350000 EUR 17 XPAR OD_73QDnYK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T10:07:47Z FR0000044448 99.550000 EUR 20 XPAR OD_73QG5lT-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T10:07:47Z FR0000044448 99.550000 EUR 8 XPAR OD_73QG5lU-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T10:14:43Z FR0000044448 99.500000 EUR 16 XPAR OD_73QHq2f-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T10:17:44Z FR0000044448 99.650000 EUR 11 XPAR OD_73QIat2-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T10:22:02Z FR0000044448 99.350000 EUR 9 XPAR OD_73QJg4L-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T10:34:21Z FR0000044448 99.700000 EUR 10 XPAR OD_73QMmUO-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T10:34:21Z FR0000044448 99.750000 EUR 20 XPAR OD_73QMmUN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T10:43:22Z FR0000044448 99.650000 EUR 14 XPAR OD_73QP33I-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T10:53:25Z FR0000044448 99.750000 EUR 24 XPAR OD_73QRZvX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T10:55:02Z FR0000044448 99.750000 EUR 6 XPAR OD_73QRzHl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T10:55:02Z FR0000044448 99.750000 EUR 3 XPAR OD_73QRzHm-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T10:58:09Z FR0000044448 99.600000 EUR 8 XPAR OD_73QSloS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T11:04:39Z FR0000044448 99.750000 EUR 17 XPAR OD_73QUPMX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T11:12:31Z FR0000044448 99.700000 EUR 9 XPAR OD_73QWO32-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T11:15:54Z FR0000044448 99.550000 EUR 11 XPAR OD_73QXEr0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T11:34:32Z FR0000044448 99.500000 EUR 47 XPAR OD_73Qbvef-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T11:59:57Z FR0000044448 100.000000 EUR 54 XPAR OD_73QiKMk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:14:07Z FR0000044448 100.000000 EUR 24 XPAR OD_73QltVC-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:20:27Z FR0000044448 99.900000 EUR 10 XPAR OD_73QnUS4-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:20:27Z FR0000044448 99.900000 EUR 10 XPAR OD_73QnUS5-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:24:39Z FR0000044448 100.100000 EUR 18 XPAR OD_73QoXu4-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:27:04Z FR0000044448 100.200000 EUR 11 XPAR OD_73Qp9gE-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:29:46Z FR0000044448 100.000000 EUR 7 XPAR OD_73Qppoz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:30:01Z FR0000044448 100.000000 EUR 2 XPAR OD_73QptmU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:30:12Z FR0000044448 99.200000 EUR 9 XPAR OD_73QpwhM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:32:08Z FR0000044448 98.100000 EUR 9 XPAR OD_73QqQmS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:36:14Z FR0000044448 99.050000 EUR 17 XPAR OD_73QrSsr-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:38:49Z FR0000044448 98.700000 EUR 9 XPAR OD_73Qs7BV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:42:51Z FR0000044448 98.500000 EUR 12 XPAR OD_73Qt8Ba-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:48:07Z FR0000044448 98.550000 EUR 13 XPAR OD_73QuSFc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:51:44Z FR0000044448 98.400000 EUR 9 XPAR OD_73QvMg1-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:54:35Z FR0000044448 98.150000 EUR 10 XPAR OD_73Qw57w-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:56:14Z FR0000044448 98.100000 EUR 11 XPAR OD_73QwV6e-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T12:58:04Z FR0000044448 98.050000 EUR 9 XPAR OD_73QwxYf-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:00:04Z FR0000044448 97.850000 EUR 10 XPAR OD_73QxSwK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:04:26Z FR0000044448 98.000000 EUR 13 XPAR OD_73QyYzJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:06:34Z FR0000044448 97.700000 EUR 9 XPAR OD_73Qz6AH-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:08:35Z FR0000044448 97.550000 EUR 9 XPAR OD_73QzbnL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:10:50Z FR0000044448 97.400000 EUR 9 XPAR OD_73R0AtM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:14:42Z FR0000044448 97.200000 EUR 17 XPAR OD_73R19C0-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:18:02Z FR0000044448 97.200000 EUR 8 XPAR OD_73R1zGl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:18:02Z FR0000044448 97.200000 EUR 6 XPAR OD_73R1zH6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:22:21Z FR0000044448 97.300000 EUR 11 XPAR OD_73R34eI-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:23:48Z FR0000044448 97.350000 EUR 14 XPAR OD_73R3RMS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:30:03Z FR0000044448 97.450000 EUR 11 XPAR OD_73R50ly-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:30:03Z FR0000044448 97.450000 EUR 12 XPAR OD_73R50lz-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:34:34Z FR0000044448 97.550000 EUR 15 XPAR OD_73R69KV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:35:05Z FR0000044448 97.550000 EUR 62 XPAR OD_73R6HWJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:35:24Z FR0000044448 97.500000 EUR 11 XPAR OD_73R6MMg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:37:21Z FR0000044448 97.450000 EUR 1 XPAR OD_73R6qme-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:37:21Z FR0000044448 97.450000 EUR 10 XPAR OD_73R6qme-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:44:38Z FR0000044448 97.500000 EUR 40 XPAR OD_73R8gPP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:44:38Z FR0000044448 97.500000 EUR 22 XPAR OD_73R8gPQ-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:53:57Z FR0000044448 97.950000 EUR 83 XPAR OD_73RB1xf-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:56:25Z FR0000044448 97.750000 EUR 9 XPAR OD_73RBeQh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T13:59:52Z FR0000044448 97.850000 EUR 48 XPAR OD_73RCWDN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:01:32Z FR0000044448 97.750000 EUR 9 XPAR OD_73RCwEM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:04:11Z FR0000044448 97.600000 EUR 17 XPAR OD_73RDbXm-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:04:45Z FR0000044448 97.500000 EUR 15 XPAR OD_73RDkKw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:07:30Z FR0000044448 97.600000 EUR 28 XPAR OD_73RERHi-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:09:10Z FR0000044448 97.550000 EUR 12 XPAR OD_73RErOX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:13:02Z FR0000044448 97.500000 EUR 9 XPAR OD_73RFphZ-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:13:05Z FR0000044448 97.350000 EUR 29 XPAR OD_73RFqSz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:15:29Z FR0000044448 97.400000 EUR 13 XPAR OD_73RGRxm-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:17:21Z FR0000044448 97.350000 EUR 9 XPAR OD_73RGv7b-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:22:43Z FR0000044448 97.300000 EUR 17 XPAR OD_73RIH0N-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:22:43Z FR0000044448 97.300000 EUR 8 XPAR OD_73RIH0O-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:22:43Z FR0000044448 97.300000 EUR 32 XPAR OD_73RIH0O-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:23:28Z FR0000044448 97.100000 EUR 10 XPAR OD_73RISXM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:26:53Z FR0000044448 97.200000 EUR 18 XPAR OD_73RJJs0-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:26:53Z FR0000044448 97.250000 EUR 10 XPAR OD_73RJJrx-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:30:00Z FR0000044448 97.450000 EUR 29 XPAR OD_73RK6YX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:32:33Z FR0000044448 97.350000 EUR 10 XPAR OD_73RKkTb-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:35:22Z FR0000044448 97.300000 EUR 21 XPAR OD_73RLSED-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:38:43Z FR0000044448 97.100000 EUR 19 XPAR OD_73RMIc8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:42:22Z FR0000044448 97.050000 EUR 24 XPAR OD_73RNDXj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:43:41Z FR0000044448 97.000000 EUR 26 XPAR OD_73RNY3c-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:43:43Z FR0000044448 96.900000 EUR 2 XPAR OD_73RNYZA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:43:43Z FR0000044448 96.900000 EUR 9 XPAR OD_73RNYZQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:49:35Z FR0000044448 96.850000 EUR 9 XPAR OD_73RP28b-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:49:45Z FR0000044448 96.850000 EUR 27 XPAR OD_73RP4jK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:50:32Z FR0000044448 96.750000 EUR 9 XPAR OD_73RPGxQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:58:10Z FR0000044448 96.700000 EUR 14 XPAR OD_73RRC63-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T14:58:10Z FR0000044448 96.700000 EUR 17 XPAR OD_73RRCBx-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T15:00:12Z FR0000044448 96.650000 EUR 11 XPAR OD_73RRhqL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T15:06:09Z FR0000044448 96.600000 EUR 30 XPAR OD_73RTClW-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T15:13:59Z FR0000044448 96.750000 EUR 16 XPAR OD_73RVB61-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T15:13:59Z FR0000044448 96.750000 EUR 2 XPAR OD_73RVB62-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T15:15:21Z FR0000044448 96.700000 EUR 47 XPAR OD_73RVWPg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T15:15:21Z FR0000044448 96.700000 EUR 10 XPAR OD_73RVWPk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T15:15:21Z FR0000044448 96.700000 EUR 17 XPAR OD_73RVWPk-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T15:15:34Z FR0000044448 96.700000 EUR 15 XPAR OD_73RVZs3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-13T15:20:47Z FR0000044448 96.700000 EUR 6 XPAR OD_73RWtFS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:00:41Z FR0000044448 95.850000 EUR 157 XPAR OD_73VLVpw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:00:41Z FR0000044448 95.850000 EUR 7 XPAR OD_73VLVpx-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:00:41Z FR0000044448 95.850000 EUR 6 XPAR OD_73VLVpx-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:06:41Z FR0000044448 96.600000 EUR 112 XPAR OD_73VN1el-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:10:16Z FR0000044448 96.700000 EUR 54 XPAR OD_73VNvWS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:13:04Z FR0000044448 96.950000 EUR 26 XPAR OD_73VOdIP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:13:42Z FR0000044448 96.650000 EUR 11 XPAR OD_73VOn7Q-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:16:29Z FR0000044448 96.400000 EUR 31 XPAR OD_73VPUVI-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:18:22Z FR0000044448 96.200000 EUR 16 XPAR OD_73VPxwm-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:18:52Z FR0000044448 96.050000 EUR 10 XPAR OD_73VQ5qa-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:21:29Z FR0000044448 96.200000 EUR 19 XPAR OD_73VQkbq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:25:31Z FR0000044448 96.000000 EUR 10 XPAR OD_73VRlXB-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:25:35Z FR0000044448 95.850000 EUR 4 XPAR OD_73VRmRG-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:25:35Z FR0000044448 95.850000 EUR 20 XPAR OD_73VRmRH-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:33:22Z FR0000044448 96.350000 EUR 46 XPAR OD_73VTjw9-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:36:01Z FR0000044448 96.350000 EUR 13 XPAR OD_73VUPME-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:40:36Z FR0000044448 96.550000 EUR 11 XPAR OD_73VVYqg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:48:04Z FR0000044448 96.750000 EUR 6 XPAR OD_73VXRVw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:48:04Z FR0000044448 96.750000 EUR 22 XPAR OD_73VXRVw-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:48:15Z FR0000044448 96.750000 EUR 6 XPAR OD_73VXUGb-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:49:29Z FR0000044448 96.850000 EUR 24 XPAR OD_73VXnUP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:59:13Z FR0000044448 96.900000 EUR 19 XPAR OD_73VaFet-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:59:13Z FR0000044448 96.900000 EUR 8 XPAR OD_73VaFeu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T07:59:13Z FR0000044448 96.900000 EUR 20 XPAR OD_73VaFeu-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T08:06:35Z FR0000044448 96.850000 EUR 29 XPAR OD_73Vc6Rt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T08:08:59Z FR0000044448 96.750000 EUR 13 XPAR OD_73Vci1e-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T08:10:45Z FR0000044448 96.800000 EUR 10 XPAR OD_73Vd9ca-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T08:14:00Z FR0000044448 96.800000 EUR 11 XPAR OD_73Vdy9a-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T08:17:49Z FR0000044448 96.800000 EUR 17 XPAR OD_73VevyP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T08:22:47Z FR0000044448 96.950000 EUR 24 XPAR OD_73VgBS3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T08:22:47Z FR0000044448 96.950000 EUR 4 XPAR OD_73VgBS8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T08:26:17Z FR0000044448 97.150000 EUR 13 XPAR OD_73Vh42n-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T08:34:07Z FR0000044448 97.550000 EUR 35 XPAR OD_73Vj2P1-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T08:40:00Z FR0000044448 97.400000 EUR 22 XPAR OD_73VkVza-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T08:46:37Z FR0000044448 97.300000 EUR 19 XPAR OD_73VmBVc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T08:50:15Z FR0000044448 97.150000 EUR 11 XPAR OD_73Vn68a-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T08:52:55Z FR0000044448 97.250000 EUR 12 XPAR OD_73Vnlb1-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T08:58:35Z FR0000044448 97.200000 EUR 11 XPAR OD_73VpC2n-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T09:06:55Z FR0000044448 97.300000 EUR 19 XPAR OD_73VrICo-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T09:09:16Z FR0000044448 97.300000 EUR 25 XPAR OD_73VrspK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T09:19:25Z FR0000044448 97.350000 EUR 25 XPAR OD_73VuRNp-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T09:23:24Z FR0000044448 97.600000 EUR 22 XPAR OD_73VvRVY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T09:31:43Z FR0000044448 97.500000 EUR 37 XPAR OD_73VxXGb-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T09:42:20Z FR0000044448 98.400000 EUR 43 XPAR OD_73W0D5e-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T09:53:00Z FR0000044448 98.000000 EUR 17 XPAR OD_73W2tQ6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T09:53:00Z FR0000044448 98.000000 EUR 14 XPAR OD_73W2tQ6-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T10:05:15Z FR0000044448 97.950000 EUR 31 XPAR OD_73W5yo5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T10:05:15Z FR0000044448 97.950000 EUR 16 XPAR OD_73W5yo6-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T10:10:53Z FR0000044448 97.850000 EUR 14 XPAR OD_73W7OYb-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T10:13:19Z FR0000044448 97.750000 EUR 10 XPAR OD_73W80gK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T10:19:32Z FR0000044448 97.900000 EUR 10 XPAR OD_73W9ZkS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T10:27:00Z FR0000044448 97.700000 EUR 20 XPAR OD_73WBS7B-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T10:33:29Z FR0000044448 97.550000 EUR 10 XPAR OD_73WD5LL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T10:39:48Z FR0000044448 97.350000 EUR 10 XPAR OD_73WEg65-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T10:42:53Z FR0000044448 97.300000 EUR 10 XPAR OD_73WFSH5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T10:44:56Z FR0000044448 97.150000 EUR 10 XPAR OD_73WFy4s-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T10:50:23Z FR0000044448 97.050000 EUR 3 XPAR OD_73WHLLS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T10:54:17Z FR0000044448 97.300000 EUR 20 XPAR OD_73WIK5m-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T10:59:38Z FR0000044448 97.400000 EUR 10 XPAR OD_73WJfas-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T11:10:39Z FR0000044448 97.300000 EUR 18 XPAR OD_73WMRZV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T11:10:41Z FR0000044448 97.300000 EUR 8 XPAR OD_73WMS3q-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T11:18:29Z FR0000044448 97.000000 EUR 10 XPAR OD_73WOPrU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T11:18:40Z FR0000044448 96.750000 EUR 10 XPAR OD_73WOSnc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T11:26:23Z FR0000044448 96.800000 EUR 18 XPAR OD_73WQP9z-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T11:31:12Z FR0000044448 96.700000 EUR 10 XPAR OD_73WRcFA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T11:40:41Z FR0000044448 96.550000 EUR 10 XPAR OD_73WU0Pn-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T11:40:42Z FR0000044448 96.550000 EUR 8 XPAR OD_73WU0hW-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T11:40:43Z FR0000044448 96.550000 EUR 2 XPAR OD_73WU0zk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T11:48:49Z FR0000044448 96.350000 EUR 10 XPAR OD_73WW3QS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T11:50:42Z FR0000044448 96.350000 EUR 12 XPAR OD_73WWWkX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T12:02:12Z FR0000044448 96.500000 EUR 22 XPAR OD_73WZQGn-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T12:06:00Z FR0000044448 96.550000 EUR 10 XPAR OD_73WaNNh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T12:09:04Z FR0000044448 96.450000 EUR 10 XPAR OD_73Wb9T7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T12:23:36Z FR0000044448 96.600000 EUR 26 XPAR OD_73WeoLj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T12:23:36Z FR0000044448 96.600000 EUR 3 XPAR OD_73WeoLk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T12:25:38Z FR0000044448 96.750000 EUR 13 XPAR OD_73WfJuK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T12:30:06Z FR0000044448 96.700000 EUR 28 XPAR OD_73WgRle-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T12:37:16Z FR0000044448 96.900000 EUR 8 XPAR OD_73WiFaM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T12:37:16Z FR0000044448 96.900000 EUR 20 XPAR OD_73WiFaN-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T12:41:40Z FR0000044448 97.000000 EUR 19 XPAR OD_73WjM6v-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T12:45:33Z FR0000044448 97.000000 EUR 14 XPAR OD_73WkKi3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T12:50:25Z FR0000044448 96.750000 EUR 10 XPAR OD_73WlYoc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T12:58:34Z FR0000044448 96.850000 EUR 20 XPAR OD_73Wnc2S-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T12:58:34Z FR0000044448 96.850000 EUR 5 XPAR OD_73Wnc2T-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:04:05Z FR0000044448 96.950000 EUR 30 XPAR OD_73Wp01M-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:08:06Z FR0000044448 97.200000 EUR 12 XPAR OD_73Wq0mz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:15:26Z FR0000044448 96.800000 EUR 29 XPAR OD_73WrrIa-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:17:28Z FR0000044448 96.650000 EUR 11 XPAR OD_73WsMxA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:24:10Z FR0000044448 96.550000 EUR 22 XPAR OD_73Wu3ck-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:24:10Z FR0000044448 96.550000 EUR 8 XPAR OD_73Wu3cl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:30:27Z FR0000044448 96.700000 EUR 50 XPAR OD_73Wvdcq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:33:02Z FR0000044448 96.600000 EUR 20 XPAR OD_73WwHyv-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:34:21Z FR0000044448 96.450000 EUR 33 XPAR OD_73WwcVy-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:36:03Z FR0000044448 96.300000 EUR 12 XPAR OD_73Wx38U-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:37:46Z FR0000044448 96.050000 EUR 10 XPAR OD_73WxTp6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:39:43Z FR0000044448 96.000000 EUR 13 XPAR OD_73WxyOx-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:42:30Z FR0000044448 95.950000 EUR 11 XPAR OD_73Wyfrw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:42:41Z FR0000044448 95.900000 EUR 18 XPAR OD_73WyidL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:42:41Z FR0000044448 95.900000 EUR 4 XPAR OD_73WyidL-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:48:10Z FR0000044448 96.450000 EUR 38 XPAR OD_73X06EY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:49:10Z FR0000044448 96.450000 EUR 22 XPAR OD_73X0LnR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:54:03Z FR0000044448 96.600000 EUR 1 XPAR OD_73X1a1n-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:54:03Z FR0000044448 96.600000 EUR 16 XPAR OD_73X1a1V-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:54:07Z FR0000044448 96.600000 EUR 28 XPAR OD_73X1b7t-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:55:34Z FR0000044448 96.450000 EUR 10 XPAR OD_73X1xlK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T13:57:48Z FR0000044448 96.300000 EUR 11 XPAR OD_73X2WRh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:01:12Z FR0000044448 96.450000 EUR 33 XPAR OD_73X3Nkt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:01:58Z FR0000044448 96.350000 EUR 11 XPAR OD_73X3ZZJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:04:31Z FR0000044448 96.250000 EUR 10 XPAR OD_73X4DRF-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:09:15Z FR0000044448 96.350000 EUR 49 XPAR OD_73X5PIs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:12:52Z FR0000044448 96.400000 EUR 27 XPAR OD_73X6Jf6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:14:24Z FR0000044448 96.250000 EUR 15 XPAR OD_73X6hgu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:20:36Z FR0000044448 96.300000 EUR 43 XPAR OD_73X8GWC-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:21:00Z FR0000044448 96.200000 EUR 29 XPAR OD_73X8MZK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:22:51Z FR0000044448 96.200000 EUR 13 XPAR OD_73X8pW8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:26:52Z FR0000044448 95.950000 EUR 10 XPAR OD_73X9qIT-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:27:54Z FR0000044448 95.900000 EUR 32 XPAR OD_73XA6Gp-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:38:49Z FR0000044448 96.200000 EUR 25 XPAR OD_73XCqo8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:40:17Z FR0000044448 96.200000 EUR 21 XPAR OD_73XDDd8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:40:17Z FR0000044448 96.200000 EUR 50 XPAR OD_73XDDd9-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:40:17Z FR0000044448 96.200000 EUR 4 XPAR OD_73XDDd9-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:48:12Z FR0000044448 96.300000 EUR 47 XPAR OD_73XFDBZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:49:05Z FR0000044448 96.200000 EUR 19 XPAR OD_73XFR9F-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:56:58Z FR0000044448 96.650000 EUR 34 XPAR OD_73XHQ38-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T14:57:57Z FR0000044448 96.550000 EUR 14 XPAR OD_73XHfIl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T15:01:07Z FR0000044448 96.600000 EUR 26 XPAR OD_73XISme-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T15:10:13Z FR0000044448 96.750000 EUR 45 XPAR OD_73XKkoM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T15:20:00Z FR0000044448 96.700000 EUR 20 XPAR OD_73XNDfY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-14T15:20:00Z FR0000044448 96.700000 EUR 37 XPAR OD_73XNDfZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:03:04Z FR0000044448 97.750000 EUR 158 XPAR OD_73bCdk3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:03:04Z FR0000044448 97.850000 EUR 65 XPAR OD_73bCdjs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:06:56Z FR0000044448 98.150000 EUR 48 XPAR OD_73bDbvt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:07:13Z FR0000044448 98.050000 EUR 29 XPAR OD_73bDgKl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:10:53Z FR0000044448 98.000000 EUR 46 XPAR OD_73bEbj1-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:14:15Z FR0000044448 97.650000 EUR 10 XPAR OD_73bFS7H-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:18:13Z FR0000044448 97.650000 EUR 29 XPAR OD_73bGSFf-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:18:13Z FR0000044448 97.650000 EUR 12 XPAR OD_73bGSFf-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:20:17Z FR0000044448 97.600000 EUR 47 XPAR OD_73bGyKS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:24:38Z FR0000044448 97.600000 EUR 30 XPAR OD_73bI4QS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:35:18Z FR0000044448 97.700000 EUR 48 XPAR OD_73bKksS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:35:18Z FR0000044448 97.700000 EUR 22 XPAR OD_73bKksT-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:38:19Z FR0000044448 97.500000 EUR 10 XPAR OD_73bLVu2-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:42:14Z FR0000044448 97.400000 EUR 12 XPAR OD_73bMUzA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:55:43Z FR0000044448 97.550000 EUR 52 XPAR OD_73bPtPh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:55:43Z FR0000044448 97.550000 EUR 6 XPAR OD_73bPtPh-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:55:43Z FR0000044448 97.600000 EUR 50 XPAR OD_73bPtPd-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T07:55:43Z FR0000044448 97.600000 EUR 2 XPAR OD_73bPtPd-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T08:03:59Z FR0000044448 97.500000 EUR 2 XPAR OD_73bRyPW-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T08:03:59Z FR0000044448 97.500000 EUR 9 XPAR OD_73bRyPW-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T08:08:10Z FR0000044448 97.350000 EUR 10 XPAR OD_73bT1v4-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T08:10:01Z FR0000044448 97.300000 EUR 10 XPAR OD_73bTUlK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T08:17:07Z FR0000044448 97.500000 EUR 35 XPAR OD_73bVHOE-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T08:19:38Z FR0000044448 97.200000 EUR 10 XPAR OD_73bVuj8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T08:24:07Z FR0000044448 97.100000 EUR 21 XPAR OD_73bX2qt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T08:28:28Z FR0000044448 97.100000 EUR 21 XPAR OD_73bY8kp-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T08:31:41Z FR0000044448 97.100000 EUR 2 XPAR OD_73bYwvA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T08:35:30Z FR0000044448 97.150000 EUR 26 XPAR OD_73bZuUo-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T08:42:44Z FR0000044448 97.000000 EUR 10 XPAR OD_73bbjPL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T08:42:44Z FR0000044448 97.000000 EUR 19 XPAR OD_73bbjPL-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T08:45:08Z FR0000044448 96.900000 EUR 10 XPAR OD_73bcKkH-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T09:06:32Z FR0000044448 96.900000 EUR 48 XPAR OD_73bhit6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T09:06:32Z FR0000044448 96.900000 EUR 14 XPAR OD_73bhit7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T09:14:23Z FR0000044448 97.050000 EUR 39 XPAR OD_73bjhQp-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T09:34:14Z FR0000044448 97.450000 EUR 25 XPAR OD_73bohCV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T09:34:39Z FR0000044448 97.400000 EUR 44 XPAR OD_73bonbS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T09:35:52Z FR0000044448 97.350000 EUR 6 XPAR OD_73bp6dY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T09:35:52Z FR0000044448 97.350000 EUR 12 XPAR OD_73bp6dY-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T09:44:45Z FR0000044448 97.250000 EUR 22 XPAR OD_73brLL7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T09:49:31Z FR0000044448 97.350000 EUR 12 XPAR OD_73bsXen-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T09:55:52Z FR0000044448 97.300000 EUR 24 XPAR OD_73bu8lS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T10:04:35Z FR0000044448 97.350000 EUR 23 XPAR OD_73bwKxx-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T10:26:00Z FR0000044448 97.600000 EUR 22 XPAR OD_73c1jDA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T10:30:00Z FR0000044448 97.600000 EUR 5 XPAR OD_73c2jeC-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T10:32:01Z FR0000044448 97.500000 EUR 56 XPAR OD_73c3FDC-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T10:41:23Z FR0000044448 97.350000 EUR 15 XPAR OD_73c5bE0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T10:47:32Z FR0000044448 97.550000 EUR 17 XPAR OD_73c79IP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T11:13:36Z FR0000044448 97.600000 EUR 15 XPAR OD_73cDiBq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T11:24:39Z FR0000044448 97.350000 EUR 49 XPAR OD_73cGUm1-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T11:24:39Z FR0000044448 97.400000 EUR 19 XPAR OD_73cGUlx-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T11:31:41Z FR0000044448 97.400000 EUR 14 XPAR OD_73cIGKg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T11:53:21Z FR0000044448 97.650000 EUR 46 XPAR OD_73cNiaj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T12:06:48Z FR0000044448 97.350000 EUR 39 XPAR OD_73cR6en-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T12:20:36Z FR0000044448 97.250000 EUR 20 XPAR OD_73cUZux-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T12:20:42Z FR0000044448 97.250000 EUR 5 XPAR OD_73cUbSt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T12:20:42Z FR0000044448 97.250000 EUR 12 XPAR OD_73cUbSu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T12:30:31Z FR0000044448 97.300000 EUR 41 XPAR OD_73cX4eX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T12:35:00Z FR0000044448 97.300000 EUR 16 XPAR OD_73cYCjl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T12:48:31Z FR0000044448 97.300000 EUR 39 XPAR OD_73cbbnG-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T12:48:31Z FR0000044448 97.300000 EUR 13 XPAR OD_73cbbnG-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T12:54:51Z FR0000044448 97.250000 EUR 10 XPAR OD_73cdCef-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T12:54:51Z FR0000044448 97.250000 EUR 14 XPAR OD_73cdCeg-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T12:59:56Z FR0000044448 97.200000 EUR 9 XPAR OD_73ceTwM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:04:04Z FR0000044448 97.100000 EUR 17 XPAR OD_73cfWUv-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:07:24Z FR0000044448 97.050000 EUR 15 XPAR OD_73cgMW4-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:17:18Z FR0000044448 96.950000 EUR 4 XPAR OD_73ciqwk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:17:18Z FR0000044448 96.950000 EUR 43 XPAR OD_73ciqwl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:18:13Z FR0000044448 96.850000 EUR 10 XPAR OD_73cj5Et-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:23:04Z FR0000044448 96.800000 EUR 10 XPAR OD_73ckIyV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:24:20Z FR0000044448 96.750000 EUR 10 XPAR OD_73ckcoD-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:30:07Z FR0000044448 96.750000 EUR 13 XPAR OD_73cm549-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:34:38Z FR0000044448 97.000000 EUR 21 XPAR OD_73cnDZE-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:37:17Z FR0000044448 97.050000 EUR 11 XPAR OD_73cnsv8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:37:17Z FR0000044448 97.050000 EUR 60 XPAR OD_73cnsv8-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:37:17Z FR0000044448 97.100000 EUR 16 XPAR OD_73cnsv7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:44:20Z FR0000044448 97.450000 EUR 67 XPAR OD_73cpeyy-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:46:00Z FR0000044448 97.400000 EUR 10 XPAR OD_73cq4tg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T13:51:57Z FR0000044448 97.550000 EUR 49 XPAR OD_73crZvl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:03:53Z FR0000044448 97.850000 EUR 33 XPAR OD_73cuZz5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:05:52Z FR0000044448 97.900000 EUR 74 XPAR OD_73cv4xq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:05:52Z FR0000044448 97.950000 EUR 27 XPAR OD_73cv4xp-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:10:41Z FR0000044448 97.900000 EUR 15 XPAR OD_73cwI7E-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:13:24Z FR0000044448 97.850000 EUR 26 XPAR OD_73cwyhM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:19:55Z FR0000044448 98.100000 EUR 56 XPAR OD_73cycTz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:21:49Z FR0000044448 97.950000 EUR 38 XPAR OD_73cz5ys-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:24:24Z FR0000044448 98.000000 EUR 27 XPAR OD_73czkLy-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:26:16Z FR0000044448 97.850000 EUR 16 XPAR OD_73d0DUr-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:27:57Z FR0000044448 97.700000 EUR 10 XPAR OD_73d0dhF-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:32:24Z FR0000044448 97.550000 EUR 21 XPAR OD_73d1lEv-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:34:08Z FR0000044448 97.550000 EUR 42 XPAR OD_73d2C94-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:39:03Z FR0000044448 97.400000 EUR 40 XPAR OD_73d3QtQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:42:31Z FR0000044448 97.350000 EUR 20 XPAR OD_73d4JDQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:47:10Z FR0000044448 97.300000 EUR 24 XPAR OD_73d5Ti0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:49:49Z FR0000044448 97.150000 EUR 19 XPAR OD_73d690v-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:50:17Z FR0000044448 97.000000 EUR 4 XPAR OD_73d6GKk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:50:17Z FR0000044448 97.000000 EUR 13 XPAR OD_73d6GKl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:55:49Z FR0000044448 96.750000 EUR 27 XPAR OD_73d7ecw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:57:28Z FR0000044448 96.550000 EUR 5 XPAR OD_73d84Lm-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T14:57:30Z FR0000044448 96.550000 EUR 5 XPAR OD_73d850u-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T15:00:07Z FR0000044448 96.400000 EUR 5 XPAR OD_73d8joR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T15:00:07Z FR0000044448 96.400000 EUR 5 XPAR OD_73d8joX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T15:01:14Z FR0000044448 96.300000 EUR 20 XPAR OD_73d91Bd-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T15:05:11Z FR0000044448 96.300000 EUR 10 XPAR OD_73dA0o5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T15:05:23Z FR0000044448 96.250000 EUR 18 XPAR OD_73dA45H-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T15:09:38Z FR0000044448 96.100000 EUR 12 XPAR OD_73dB8SI-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T15:10:02Z FR0000044448 96.000000 EUR 25 XPAR OD_73dBEds-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T15:14:41Z FR0000044448 96.100000 EUR 4 XPAR OD_73dCPCJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-15T15:17:36Z FR0000044448 96.150000 EUR 9 XPAR OD_73dD8nM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-16T07:00:52Z FR0000044448 95.150000 EUR 62 XPAR OD_73h2c2X-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-16T07:02:24Z FR0000044448 95.450000 EUR 23 XPAR OD_73h2zte-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-16T07:03:10Z FR0000044448 94.850000 EUR 12 XPAR OD_73h3BnU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-16T07:03:33Z FR0000044448 94.550000 EUR 10 XPAR OD_73h3Hnh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-16T07:09:08Z FR0000044448 94.450000 EUR 9 XPAR OD_73h4h3S-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-16T07:09:08Z FR0000044448 94.450000 EUR 38 XPAR OD_73h4h3S-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-16T07:13:08Z FR0000044448 94.600000 EUR 57 XPAR OD_73h5hJs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-16T07:13:47Z FR0000044448 94.450000 EUR 11 XPAR OD_73h5rXb-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-16T07:15:02Z FR0000044448 94.400000 EUR 10 XPAR OD_73h6B3u-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-16T07:17:17Z FR0000044448 94.200000 EUR 12 XPAR OD_73h6kIN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA