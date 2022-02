ENTRETIEN : La génération de trésorerie de Nexans restera robuste en 2022 - DirFin

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Après avoir dépassé l'ensemble de ses objectifs en 2021, le fabricant de câbles Nexans vise un excédent brut d'exploitation (Ebitda) record cette année, a indiqué le directeur financier, Jean-Christophe Juillard, dans un entretien accordé à l'agence Agefi-Dow Jones.

Pour 2022, Nexans compte générer un Ebitda compris entre 500 millions et 540 millions d'euros, soit "un niveau record depuis au moins 12 ans", a souligné le responsable.

La société prévoit également de dégager un flux de trésorerie libre normatif situé entre 150 millions et 200 millions d'euros. "Notre génération de cash-flow opérationnel restera robuste en 2022", a assuré Jean-Christophe Juillard. "Nous réaliserons également d'importants investissements cette année pour augmenter nos capacités de production dans la haute tension sous-marine et répondre ainsi à la forte demande de fermes éoliennes en mer", a poursuivi le dirigeant.

Nexans a livré ces perspectives après avoir dépassé l'ensemble de ses objectifs au titre de l'exercice 2021 ainsi que les prévisions des analystes. "Nous avons enregistré une très bonne performance en 2021, portée par notre stratégie basée sur la simplification de nos activités et la montée en gamme de nos produits", s'est félicité Jean-Christophe Juillard.

Le plus important dividende depuis au moins une douzaine d'années

L'Ebitda a atteint 463 millions d'euros l'an passé contre 347 millions en 2020. Sur un an la marge correspondante, s'est améliorée de plus de 1,5 point de pourcentage pour atteindre 7,6%. Le flux de trésorerie libre avant fusions, acquisitions et opérations de capital s'est inscrit à 179 millions d'euros tandis que la rentabilité des capitaux employés (ROCE) s'est établie à 16,4%.

Nexans visait un Ebitda situé entre 430 millions et 460 millions d'euros, un ROCE compris entre 13% et 15%, ainsi qu'un flux de trésorerie dans une fourchette de 100 millions à 150 millions d'euros.

De leur côté, les analystes anticipaient en moyenne un Ebitda de 455 millions d'euros, un ROCE de 12,8% et un flux de trésorerie de 147 millions d'euros, selon un consensus disponible sur le site de la société.

Le groupe a également publié un chiffre d'affaires en croissance organique de 8,3% sur un an à 6,05 milliards d'euros à prix des métaux constants.

Forts de ces résultats en forte hausse, "nous verserons au titre de 2021 le plus important dividende depuis au moins une douzaine d'années", a déclaré Jean-Christophe Juillard. Nexans proposera ainsi, lors de sa prochaine assemblée générale, de payer un coupon de 1,2 euro par action au titre de 2021, contre 70 centimes pour l'exercice 2020.

Une cession significative d'ici à fin juin

Le groupe a présenté l'an passé un nouveau plan stratégique qui doit l'amener un devenir un "pure player" de l'électrification en étendant le périmètre de ses activités dans ce domaine, qui représenteront entre 5,5 milliards et 6,5 milliards d'euros de revenus en 2024.

Pour mener à bien cette transformation, Nexans opérera des rotations d'actifs, via des cessions et des acquisitions. Le groupe a posé un premier jalon en septembre, en annonçant le rachat de la société colombienne Centelsa pour une valeur d'entreprise de 225 millions de dollars, soit environ 200 millions d'euros.

Cette acquisition "se concrétisera dans le courant du deuxième trimestre 2022", a indiqué Jean-Christophe Juillard. Après cette première opération, "nous annoncerons probablement avant la fin du premier semestre 2022 une cession significative, puis, fin 2022 ou début 2023, une nouvelle acquisition ", a poursuivi le directeur financier.

Jean-Christophe Juillard a par ailleurs relativisé l'impact des tensions inflationnistes sur son groupe. "Environ 75% de notre structure de coûts directs des activités câbles hors harnais dépend des prix du cuivre, de l'aluminium et des polymères dont nous répercutons en quasi-totalité les augmentations à nos clients", a expliqué le directeur financier. "Les 25% restants sont liés aux salaires, aux coûts de l'énergie et du transport, dont les hausses ont eu un impact très limité sur nos résultats en 2021,", a poursuivi le dirigeant.

"Nous ne nous attendons pas à ce que l'inflation soit matériellement plus forte en 2022", a-t-il ajouté. "Même si elle se maintenait aux niveaux de fin 2021 ou de début de 2022 - soit environ 5% - cela ne menacerait pas la rentabilité du groupe", a assuré le directeur financier.

-Propos recueillis par Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2022 02:08 ET (07:08 GMT)