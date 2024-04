Bon début d’année 2024

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Chiffre d’affaires standard de 1 692 millions d’euros au premier trimestre 2024, en croissance organique de +2,8 % par rapport à la même période de 2023 et de +4,7 % hors Autres activités

Croissance organique de +6,7 % des activités d'Electrification, reflétant une croissance à deux chiffres de l’activité Production d’énergie & Transmission et une accélération globale des tendances dans l'électrification

Carnet de commandes ajusté record de 6,7 milliards d'euros pour l’activité Production d’énergie & Transmission, en hausse de +10,2 % par rapport à décembre 2023

Positionnement de pure player de l’électrification renforcé Accord majeur en vue de l'acquisition de l'entreprise emblématique La Triveneta Cavi en Italie – finalisation de la transaction prévue au deuxième trimestre Investissement stratégique dans l'usine sous-marine haute tension de Halden opérationnel, doublant ainsi les capacités de production en Norvège

Maintien d'un bilan solide : émission d'un emprunt obligataire de 350 millions d'euros

Le modèle de performance E 3 au cœur de Nexans : taux d'engagement record des collaborateurs de 78 %

Guidance 2024 confirmée EBITDA ajusté entre 670 et 730 millions d’euros Flux de trésorerie disponible normalisé (normalized free cash-flow) entre 200 et 300 millions d’euros



Journée investisseurs le 13 novembre 2024 à Londres

~ ~ ~

Paris, le 24 avril 2024 – Nexans, leader mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, annonce son information financière du premier trimestre 2024. Commentant l’activité du premier trimestre du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré :

« 2024 a bien débuté avec un chiffre d’affaires standard record pour un premier trimestre. Nos activités d’Electrification portent la croissance du Groupe, avec une hausse organique de +6,7 % par rapport au premier trimestre 2023, soutenue par une croissance à deux chiffres de l’activité Production d’énergie & Transmission, couplée à une bonne dynamique des activités Distribution et Usages. Nous accélérons notre stratégie de pure player dans l’Electrification avec l’annonce de l’acquisition de l’emblématique La Triveneta Cavi, venant renforcer notre portefeuille en Italie avec un impact relutif sur le bénéfice par action dès la première année.

Ce trimestre a reflété les tendances séculaires de l’électrification, la puissance de nos solutions ainsi que l’engagement de nos équipes, atteignant un taux record de 78%, démontrant ainsi que l’Engagement mène à la performance.

Nous restons déterminés à générer de la valeur pour nos actionnaires et nos clients tout en continuant à mettre en œuvre notre stratégie et nous sommes confiants dans notre capacité à réaliser une nouvelle année de performance. »



CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR MÉTIER

(en millions d’euros)

Au cours des métaux standard et cours de référence du cuivre de 5 000 €/t T1 2023 T1 2024 Croissance organique

T1 2024 vs

T1 2023 Croissance séquentielle T1 2024 vs

T4 2023 Électrification 942 1 025 +6,7 % +2,8 % Production d’énergie & Transmission 200 257 +33,9 % -8,2 % Distribution 277 303 +3,4 % +1,8 % Usages 465 465 -2,5 % +10,9 % Hors électrification (Industrie & Solutions) 449 447 +0,3 % +12,4 % Total Groupe (hors Autres activités) 1 391 1 472 +4,7 % +5,5 % Autres activités 282 220 -8,2 % +4,7 % Total Groupe 1 674 1 692 +2,8 % +5,4 %

FAITS MARQUANTS DU 1er TRIMESTRE 2024

Le chiffre d'affaires du Groupe au premier trimestre 2024 ressort à 1 692 millions d’euros à cours des métaux standard, atteignant un niveau inédit pour cette période de l’année. La croissance organique ressort à +2,8 % par rapport au premier trimestre 2023, et à +4,7 % en excluant les Autres activités, qui tendent à se réduire conformément à la stratégie du Groupe.

Les activités d’Electrification (Production d’énergie & Transmission, Distribution et Usages) enregistrent une forte hausse de leur chiffre d’affaires organique de +6,7 %, grâce à (i) la montée en puissance de l’usine de production de Halden dans le segment Production d’énergie & Transmission, (ii) la priorité donnée au mix de produits en faveur de solutions à plus forte valeur ajoutée dans le segment Usages, et (iii) une bonne dynamique du segment Distribution portée par une demande soutenue des Utilities. Les activités Hors électrification sont restées stables en croissance organique de +0,3 %, avec une croissance soutenue dans les Harnais automobiles malgré une base de comparaison élevée l'année dernière. La diminution des Autres activités se poursuit avec une forte baisse organique de -8,2 % par rapport au premier trimestre 2023.

L'effet périmètre comprend la contribution positive de l’acquisition de Reka Cables (Finlande) à compter d’avril 2023 dans les segments Distribution et Usages, partiellement compensée par la cession de l'activité Telecom Systems du segment Autres activités, finalisée en octobre 2023.

Suite à l’acquisition réussie de Centelsa en Colombie et de Reka Cables en Finlande, le Groupe a annoncé en février 2024 un accord en vue de l'acquisition de La Triveneta Cavi en Italie, un acteur emblématique sur les marchés européens des câbles moyenne et basse tension. Cette étape majeure dans la stratégie d'électrification du Groupe se traduira par l’intégration de 700 salariés répartis à travers quatre unités de production pour un chiffre d'affaires supérieur à 800 millions d'euros. Cette transaction d’envergure affiche un multiple de valorisation de 5,6x l’EBITDA 2023 avant synergies et 4,6x après synergies, avec un effet relutif élevé (à un chiffre) sur le bénéfice par action (BPA) dès la première année. L'opération aura un impact limité sur l'effet de levier de Nexans. Le Groupe a obtenu l'approbation du « Golden Power », et la transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de la satisfaction d'autres conditions usuelles préalables à la finalisation de l’opération.



CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD DU T1 2024 PAR MÉTIER

| PRODUCTION D’ÉNERGIE & TRANSMISSION (15 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d'affaires standard de l’activité Production d’énergie & Transmission s'élève à 257 millions d'euros au premier trimestre 2024, en hausse organique de +33,9 % par rapport au premier trimestre 2023. L'activité a bénéficié de la pleine contribution de l'usine haute tension de Charleston aux États-Unis et du démarrage en février de l’extension de l'usine de Halden en Norvège.

L’activité a été robuste au premier trimestre, principalement portée par les campagnes d’installation pour les projets Barrow Umbilical et Moray West, couplé à l’excellente avancée des tests sur le projet Tyrrhenian Link.

L'activité commerciale a été dynamique, soutenue par le boom du marché des interconnexions sous-marine et de l’éolien offshore estimé à plus de 20 milliards d'euros. Conformément à son approche sélective en termes d’analyse risque-bénéfice, le segment affiche un carnet de commandes ajusté de 6,7 milliards d'euros au 31 mars 2024, en hausse de +10,2 % par rapport au 31 décembre 2023, porté par le premier appel d'offres remporté pour les systèmes de raccordement clé en main BalWin3 et LanWin4 au sein de l'accord-cadre signé en avril 2023 avec TenneT.

La bonne visibilité des charges de production et d’installation s’étend jusqu’en 2030. Les investissements stratégiques se sont poursuivis comme prévu, avec la finalisation de l'extension de l'usine de Halden début 2024, doublant les capacités de production de câbles haute tension sous-marine en polyéthylène réticulé (XLPE) en Norvège, ainsi que la construction en cours du troisième navire câblier, Nexans Electra, afin de répondre à la croissance significative du carnet de commandes.

| DISTRIBUTION (18 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d’affaires standard du segment Distribution affiche une hausse organique de +3,4 % par rapport au premier trimestre 2023 pour atteindre 303 millions d'euros, porté par le dynamisme des opérateurs électriques, l'investissement dans les réseaux étant une priorité dans de nombreux pays.

L'Europe a bénéficié de nouveaux contrats cadres, notamment en Italie où Nexans a remporté, auprès d’un opérateur italien, un contrat majeur portant sur la fourniture de 6 000 km de câbles de distribution d’énergie basse et moyenne tension et de services, à compter de février 2024 et pour une durée de 16 mois. Ce contrat renforce la position de Nexans en tant que partenaire à long terme de l'opérateur et acteur majeur de l'électrification durable.

Les Amériques et l’Afrique ont été ralentis par le calendrier des commandes, tandis que l'Asie-Pacifique a connu un rebond.

| USAGES (27 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d’affaires standard du segment Usages ressort à 465 millions d’euros au premier trimestre 2024, présentant une baisse organique de -2,5 % par rapport au premier trimestre 2023 mais une hausse séquentielle de +10,9 % par rapport au quatrième trimestre 2023, reflétant une demande soutenue dans toutes les régions et la priorité donnée aux solutions à valeur ajoutée.

Le Groupe a bénéficié d’une amélioration constante du mix produits en faveur de solutions à forte valeur ajoutée, portée par l’accélération de l’adoption des câbles de protection au feu et le lancement de nouveaux produits et solutions. Au cours du trimestre, l'emballage intelligent Mobiway BOOST a été lancé en Asie-Pacifique. Cette conception innovante permet aux électriciens de travailler de manière plus intelligente, plus rapide et plus sûre.

Dans les différentes zones géographiques, l'Europe a bien résisté malgré le ralentissement de la construction dans certaines régions. La demande a été soutenue en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont été soutenus par une forte demande, notamment dans les centres de données, tandis que les volumes en Amérique du Nord (principalement Canada) ont diminué par rapport au niveau soutenu du premier trimestre 2023.



| ACTIVITÉS HORS ÉLECTRIFICATION (Industrie & Solutions) (26 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d’affaires standard du segment Industrie & Solutions s'élève à 447 millions d'euros au premier trimestre 2024, en croissance organique de +0,3 % par rapport à une base de comparaison élevée au premier trimestre 2023. L’activité a bénéficié durant le trimestre de la croissance des secteurs Harnais automobiles et la Construction navale, compensant le repli dans les secteurs de l'Automatisme et du Ferroviaire.

| AUTRES ACTIVITÉS (13 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

Le segment Autres activités, qui correspond pour l’essentiel aux ventes de fils de cuivre, a enregistré un chiffre d’affaires standard de 220 millions d’euros au premier trimestre 2024. Le recul organique de -8,2 % par rapport au premier trimestre 2023, s’explique principalement par la stratégie du Groupe visant à réduire les ventes externes de fils de cuivre via des contrats de travail à façon afin d’atténuer leur effet dilutif sur la rentabilité du Groupe.

PERSPECTIVES POUR 2024

En 2024, Nexans prévoit de bénéficier d’une demande toujours soutenue du marché, portée par les mégatendances séculaires de l’électrification, ainsi que sa transformation structurelle et ses solutions à valeur ajoutée pour soutenir l’amélioration de sa rentabilité. Le marché de l’activité Distribution entre actuellement dans un hyper cycle d’investissement. Le carnet de commandes record de l’activité Production d’énergie & Transmission offre une excellente visibilité, et le Groupe bénéficiera de la montée en puissance de l’usine de Halden en Norvège finalisée début 2024.

Le contexte macroéconomique est marqué par la faiblesse de la demande dans le secteur de la construction de certaines zones géographiques. Cependant, les pays touchés en 2023 ont su faire preuve de résilience grâce à des offres à valeur ajoutée, à la sélectivité du portefeuille client et à l’accent sur la génération de trésorerie. Dans ce contexte exigeant, certaines initiatives sont déjà en place et Nexans s’appuiera sur l’agilité et l’engagement de ses équipes pour s’adapter aux évolutions et continuer à se concentrer sur la génération de trésorerie.

Dans ce contexte, hors effets conjoncturels et acquisitions ou cessions non finalisées, Nexans prévoit pour 2024 :

Un EBITDA ajusté compris entre 670 et 730 millions d’euros ;

Un flux de trésorerie disponible normalisé entre 200 et 300 millions d’euros.

En outre, le Groupe confirme ses objectifs de la Journée investisseurs 2024 et poursuivra la mise en œuvre de sa feuille de route et de ses priorités stratégiques.

FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS AU 31 MARS

Le 22 avril – Nexans a annoncé la signature d’un contrat de préparation et de réponse aux situations d’urgence avec Equinor.



~ ~ ~

