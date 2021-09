Le Français Nexans rachète un fabricant de câbles colombien

Revoici avec coquilles corrigées

PARIS (awp/afp) - Le spécialiste français des câbles Nexans a annoncé vendredi avoir trouvé un accord pour acquérir le fabricant Centelsa auprès de Xignux, société mexicaine du secteur de l'énergie.

Basé en Colombie, Centelsa, fabrique des câbles haut de gamme pour l'Amérique latine et "a un chiffre d'affaires de plus de 250 millions de dollars et une valeur d'entreprise de 225 millions de dollars", décrit Nexans dans son communiqué.

"Cette opération sud-américaine emblématique de classe internationale renforce la capacité de Nexans à servir les projets d'énergies renouvelables dans la région andine et accroit les capacités du groupe dans nos activités bâtiment et distribution d'énergie", estime Christopher Guérin, directeur général de Nexans, cité dans le communiqué.

L'opération, qui passera par un achat d'actions, devrait intervenir au premier semestre 2022, est-il précisé par l'entreprise française, dont les câbles sont utilisés dans de multiples domaines qui vont des télécoms à l'alimentation en électricité.

Nexans prévoit que cette opération "contribue positivement aux bénéfices immédiatement après l'acquisition". Au premier semestre le groupe a dégagé un bénéfice net de 81 millions d'euros, et un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros, en hausse de presque 10% par rapport à 2019.

jvi/els