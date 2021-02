NEXANS : Bank of America passe à l'Achat

Bank of America a relevé sa recommandation de Neutre à Acheter et son objectif de cours de 71 euros à 87 euros après l'annonce du plan stratégique. Le bureau d’études fait remarquer qu’il est beaucoup plus étendu que prévu. « Plutôt que de se concentrer sur des cessions d'actifs à petite échelle sur des marchés finaux structurellement moins attractifs tels que l'O&G (pétrole et gaz) et les mines, Nexans a annoncé son intention de vendre près d'un tiers de la structure actuelle du groupe (Industrie & Solutions, Télécommunications & Données) » explique le broker.



Celui-ci ajoute que Nexans compte utiliser une puissance de feu, qu'il estime à 3-3,5 milliards d'euros pour des fusions & acquisitions (organique + produit de la cession de 1-1,5 milliard d'euros) pour construire un acteur uniquement spécialisé dans électrification pesant de 6 à 7 milliards d'euros de revenus d'ici 2024.