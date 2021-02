NEXANS : confirmé par RTE comme l'un des principaux fournisseurs de câbles souterrains haute tension

Nexans a été sélectionné par RTE (Réseau de Transport d'Electricité), le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, pour un contrat-cadre de trois ans (avec option de deux années supplémentaires) pour la livraison de câbles, d'accessoires et de services d'installation pour les connexions au réseau souterrain à 90 kV, 220 kV et 400 kV.



Ce nouveau contrat est une extension du partenariat de long terme entre Nexans et RTE, qui consacre une augmentation de volume pour Nexans qui est ainsi confirmé par RTE comme l'un des principaux fournisseurs de câbles haute tension, d'accessoires et de services.



Les câbles haute tension seront fabriqués dans les usines Nexans de Bourg-en-Bresse en France et de Charleroi en Belgique, et les accessoires à Cortaillod en Suisse.



En outre, Nexans formera les équipes de RTE à l'installation d'accessoires et assurera des services de réparation rapide ainsi que le maintien de stocks stratégiques de câbles pour les réparations d'urgence sur le réseau de transmission français.