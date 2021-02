NEXANS : les investisseurs saluent le retour des bénéfices

Nexans s'attribue la quatrième place au SBF 120 ce matin, en gagnant 5,73% à 71 euros. Les investisseurs saluent le retour des bénéfices, puisque le spécialiste du câble a publié un résultat net de 80 millions d'euros pour le compte de l'exercice 2020, après une perte de 118 millions un an plus tôt. Un chiffre qui inclut 102 millions d'euros d'impact négatif lié au Covid-19, ainsi qu'une plus-value nette de cession de 107 millions d'euros nette d'impôt.



L'Ebitda du groupe a reculé de 16% à 347 millions d'euros, mais sa marge est restée solide, représentant 6,1% du chiffre d'affaires contre 6,4% en 2019. Il a bénéficié de 90 millions d'euros d'économies de coûts après l'accélération du plan " New Nexans " 2019-2021, de 36 millions d'euros liés au programme de transformation SHIFT et de 11 millions d'euros d'initiatives de croissance.



Ceci a permis à Nexans de compenser partiellement l'inflation et la pression sur les prix, la baisse des volumes, l'impact du Covid-19, l'effet périmètre suite à la cession de Berk-Tek, et les effets de change.



Le chiffre d'affaires "standard" a quant à lui baissé de 8,6% en données organiques à 5,713 milliards d'euros. Au quatrième trimestre, il affiche néanmoins une croissance de 2,3% par rapport au troisième.



Au 31 décembre 2020, la dette nette a atteint son plus bas niveau depuis 10 ans, à 179 millions d'euros, alors que la trésorerie a été multipliée par plus de 6 pour atteindre 157 millions d'euros.



Cette situation financière solide permettra ainsi au Conseil d'administration proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2020 de 0,70 euro par action.



Pour l'exercice 2021, Nexans entend bien continuer d'améliorer son Ebitda, qu'il espère voire tourner autour de 410 à 450 millions d'euros. Le groupe prévoit aussi le remboursement anticipé du Prêt Garanti par l'Etat français de 280 millions d'euros souscrit en juin dernier, et d'un emprunt obligataire à échéance 2021 de 250 millions d'euros. Enfin, il anticipe une génération de trésorerie (free cash-flow) avant fusions, acquisitions et opérations de capital de 100 à 150 millions d’euros.