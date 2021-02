NEXANS : remporte un nouveau contrat au Brésil

Nexans Submarine Telecom and Special Cables (STSC – systèmes de câbles sous-marins télécoms et spéciaux) continue de développer sa relation client avec le Programa Amazônia Conectada (PAC – Programme Amazonie Connectée) pour apporter la connectivité de données à haut débit à une région éloignée et écologiquement sensible du Brésil. Le projet consiste à poser des câbles à fibres optiques sur le lit des rivières du bassin amazonien. En 2020, 470 kilomètres de câbles sous-marins ont été livrés, ce qui porte la longueur totale installée jusqu'à présent à 1 170 kilomètres.



Une commande de 620 kilomètres de câbles supplémentaires a été passée, dont la livraison est prévue pour 2021.



Nexans se félicite que l'essor croissant des câbles sous-marins ait permis à sa division STSC de constituer un carnet de commandes record à fin décembre 2020.