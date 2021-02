NEXANS : résilience de la marge d'Ebitda en 2020

Nexans a généré en 2020 un résultat net à 80 millions d'euros, comprenant un impact négatif lié à la Covid-19 estimé à 102 millions d'euros et une plus-value nette de cession de 107 millions d'euros nette d'impôt), contre une perte nette de 118 millions d'euros en 2019. L'Ebitda du spécialiste du câble a baissé de 16% à 347 millions d'euros, représentant une marge de 6,1 % contre 6,4 % en 2019. Le groupe a accéléré les mesures de réduction des coûts en 2020, " générant une amélioration de l'Ebitda de 90 millions d'euros ".



Le chiffre d'affaires "standard" a baissé de 8,6% en données organiques à 5,713 milliards d'euros.



La dette nette atteint son plus bas historique depuis 10 ans à 179 millions d'euros au 31 décembre 2020.



Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2020 de 0,70 euro par action.



Cette année, Nexans vise un Ebitda entre 410 et 450 millions d'euros et prévoit le remboursement anticipé d'un Prêt Garanti par l'Etat français de 280 millions d'euros et d'un emprunt obligataire à échéance 2021 de 250 millions d'euros. Il anticipe aussi une génération de trésorerie (free cash-flow) avant fusions, acquisitions et opérations de capital entre 100 et 150 millions d’euros.