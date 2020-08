Nexans : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexans a annoncé qu'elle procédera avant la fin de l'année à la mise en œuvre d’une nouvelle opération d’actionnariat salarié, qui se traduira par une augmentation de capital de la société d’un nombre maximum de 500 000 actions nouvelles. Le règlement-livraison des actions est prévu pour le 13 novembre 2020. Ce plan couvrira 25 pays et consistera en une unique offre dite à effet de levier et à capital garanti qui pourra être adaptée selon les pays sous la forme d’une offre comparable permettant de satisfaire les objectifs de l’offre principale tout en prenant en compte les exigences fiscales.Le Directeur Général, sur délégation du Conseil d'administration, arrêtera les modalités définitives de l'opération en date prévue le 16 octobre 2020 ; il fixera notamment à cette date le prix de souscription des actions nouvelles, qui sera égal au Prix de Référence (moyenne des cours d'ouverture de l'action Nexans sur les 20 jours de bourse précédents) diminué d'une décote de 20% ou 30% selon les pays.L'admission des actions nouvelles Nexans aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sur la même ligne que les actions existantes sera demandée dès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital prévue pour le 13 novembre 2020.