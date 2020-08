Nexans : Augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe Nexans

Cadre de l'operation - Titres offerts

Les actionnaires de Nexans, réunis le 15 mai 2019 en Assemblée Générale Mixte, ont délégué au Conseil d'administration la compétence de décider d'augmenter le capital social de la Société en une ou plusieurs fois à hauteur, d'une part, d'un montant nominal maximum de quatre cent mille euros, par l'émission d'actions nouvelles réservée aux salariés de la société et des entreprises françaises et étrangères qui lui sont liées dans les conditions des articles L. 225-180 du Code de commerce et L. 3344-1 du Code du travail, adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, et d'autre part, dans la limite d'un montant nominal maximum de cent euros, par l'émission d'actions nouvelles réservée à un établissement bancaire intervenant à la demande de Nexans pour la mise en place d'un dispositif d'actionnariat salarié alternatif dans certains pays du périmètre.

Conformément à cette délégation, le Conseil d'administration a décidé le 26 novembre 2019 le principe d'une émission d'actions ordinaires au profit des salariés adhérents au plan d'épargne du groupe.

Le Directeur Général, sur délégation du Conseil d'administration, arrêtera les modalités définitives de l'opération en date prévue le 16 octobre 2020 ; il fixera notamment à cette date le prix de souscription des actions nouvelles, qui sera égal au Prix de Référence (moyenne des cours d'ouverture de l'action Nexans sur les 20 jours de bourse précédents) diminué d'une décote de 20% ou 30% selon les pays.