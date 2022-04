Nexans : Des câbles Nexans issus de l'aéronautique à bord de l'IMOCA de Fabrice Amedeo

Plusieurs services de Nexans mis à contribution

En matière d'électronique justement, l'équipe s'est attachée à câbler à nouveau l'ensemble du monocoque. Un travail réalisé en synergie avec Nexans, sponsor-titre et acteur mondial de l'industrie de la ligne de transmission par câbleleader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et services. « Nous avons profité de cette opportunité pour proposer les câbles Nexans et participer, à travers notre partenariat, au développement du bateau », explique Vincent Dessale, Chief Operating Officer et Senior Executive Vice President Building & Territoires Northern Business Group de l'entreprise.

Il s'agit ainsi d'une contribution très précieuse pour un défi technologique particulièrement pointu. « Comme pour un avion, nous avons une contrainte de poids, assure Martin Piquet, responsable électronique du Team Nexans - Art & Fenêtres. C'est un bateau de course, il doit être le plus léger possible ». Neuf types de câbles différents ont été produits et fournis par Nexans à l'équipe technique de Fabrice Amedeo, soit 2655 mètres de câbles aéronautiques à la fois très légers, sûrs, flexibles et performants, afin de répondre aux contraintes de l'IMOCA.