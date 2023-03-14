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    NEX   FR0000044448

NEXANS

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Nexans : Document AMF CP. 2023DD889022

14/03/2023 | 18:26
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2023DD889022

14 mars 2023

FR0000044448 - DD155629

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Jean Mouton, Président du Conseil d'Administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : NEXANS

LEI : 96950015FU78G84UIV14

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 10 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Donation

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000044448

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 96.6000 Euro

VOLUME : 621.0000

PRIX UNITAIRE : 96.6000 Euro

VOLUME : 621.0000

PRIX UNITAIRE : 96.6000 Euro

VOLUME : 621.0000

PRIX UNITAIRE : 96.6000 Euro

VOLUME : 621.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 96.6000 Euro

VOLUME : 2 484.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Nexans SA published this content on 14 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 March 2023 17:25:07 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2022 6 698 M 7 185 M -
Résultat net 2022 273 M 293 M -
Dette nette 2022 265 M 284 M -
PER 2022 15,0x
Rendement 2022 1,50%
Capitalisation 3 931 M 4 217 M -
VE / CA 2022 0,63x
VE / CA 2023 0,62x
Nbr Employés 26 910
Flottant 66,7%
Graphique NEXANS
Durée : Période :
Nexans : Graphique analyse technique Nexans | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique NEXANS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 10
Dernier Cours de Clôture 90,45 €
Objectif de cours Moyen 98,45 €
Ecart / Objectif Moyen 8,84%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Christopher Guérin Senior Executive Vice President-Europe Region
Jean-Christophe Juillard Chief Financial Officer & Deputy CEO
Jean Mouton Chairman
Vincent Dessale COO, Senior EVP-Building & Territories
Hubert Porte Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
NEXANS7.10%4 217
PRYSMIAN S.P.A.5.86%10 370
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO.,LTD.-26.51%5 006
ENCORE WIRE CORPORATION28.50%3 229
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.14.98%2 378
SINBON ELECTRONICS CO., LTD.8.36%2 312