Nexans : Document AMF CP. 2023DD889022

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2023DD889022
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14 mars 2023
FR0000044448 - DD155629
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Jean Mouton, Président du Conseil d'Administration
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : NEXANS
LEI : 96950015FU78G84UIV14
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 10 mars 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Donation
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000044448
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 96.6000 Euro
VOLUME : 621.0000
PRIX UNITAIRE : 96.6000 Euro
VOLUME : 621.0000
PRIX UNITAIRE : 96.6000 Euro
VOLUME : 621.0000
PRIX UNITAIRE : 96.6000 Euro
VOLUME : 621.0000