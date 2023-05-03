Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Nexans
  6. Actualités
  7. Synthèse
    NEX   FR0000044448

NEXANS

(NEX)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:00 03/05/2023
75.95 EUR   -2.00%
18:27Nexans : Document AMF CP. 2023DD898038
PU
15:42Nexans : étend son système d'énergie solaire au Liban
CF
15:06Nexans : Liban Cables inaugure l'extension de la centrale photovoltaïque installée sur son site de Nahr Ibrahim
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Nexans : Document AMF CP. 2023DD898038

03/05/2023 | 18:27
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD898038

02 mai 2023

FR0000044448 - DD156388

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Jean Mouton, Président du Conseil d'Administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : NEXANS

LEI : 96950015FU78G84UIV14

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000044448

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 77.1158 Euro

VOLUME : 1 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 77.1158 Euro

VOLUME : 1 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Nexans SA published this content on 03 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 May 2023 16:25:19 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur NEXANS
18:27Nexans : Document AMF CP. 2023DD898038
PU
15:42Nexans : étend son système d'énergie solaire au Liban
CF
15:06Nexans : Liban Cables inaugure l'extension de la centrale photovoltaïque installée sur son..
PU
02/05Nexans : lance une offre 'bas carbone' en France
CF
02/05Nexans lance en France la première offre « bas carbone » de câbles de réseau d’énergie
AO
02/05Nexans lance en France la première offre « bas carbone » de câbles de réseau d'énergie
GL
26/04Paris digère mal les derniers résultats d'entreprises
AW
26/04CAC40 : sous les 7500pts, le mouvement de repli se poursuit
CF
26/04Le fabricant français de câbles Nexans acquiert son homologue finlandais Reka Cables
MT
26/04CAC40 : la consolidation s'affirme, des trimestriels déçoivent
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur NEXANS
Plus de recommandations
Données financières
CA 2023 6 623 M 7 275 M -
Résultat net 2023 248 M 272 M -
Dette nette 2023 141 M 154 M -
PER 2023 14,1x
Rendement 2023 2,32%
Capitalisation 3 368 M 3 700 M -
VE / CA 2023 0,53x
VE / CA 2024 0,48x
Nbr Employés 23 184
Flottant 66,7%
Graphique NEXANS
Durée : Période :
Nexans : Graphique analyse technique Nexans | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique NEXANS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 10
Dernier Cours de Clôture 77,50 €
Objectif de cours Moyen 94,35 €
Ecart / Objectif Moyen 21,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Christopher Guérin Senior Executive Vice President-Europe Region
Jean-Christophe Juillard Chief Financial Officer & Deputy CEO
Jean Mouton Chairman
Vincent Dessale COO, Senior EVP-Building & Territories
Hubert Porte Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
NEXANS-8.23%3 712
PRYSMIAN S.P.A.7.88%10 718
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO.,LTD.-30.93%4 662
ENCORE WIRE CORPORATION17.77%2 847
SINBON ELECTRONICS CO., LTD.25.45%2 613
KEI INDUSTRIES LIMITED25.50%2 076
1 Zonebourse vaut mieux que 1000 Influenceurs !
Inscription 100% Gratuite
fermer