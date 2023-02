Nexans : S&P Global Ratings relève sa perspective

Aujourd'hui, Nexans annonce que S&P Global Ratings a révisé sa perspective de stable à positive et confirmé sa note 'BB+'.



'La performance opérationnelle de Nexans s'est améliorée, grâce aux progrès réalisés dans le cadre de son plan de transformation, qui met l'accent sur l'électrification et la réalisation de flux de trésorerie plus élevés et plus stables', commente S&P Global Ratings.



'La décision de S&P reflète la transformation largement démontrée du Groupe depuis 2019 et notre orientation vers la croissance de la valeur. Elle souligne également la résilience de Nexans et sa capacité à renforcer son bilan conformément à sa feuille de route Electrification Pure Player', se félicite Jean-Christophe Juillard, directeur financier de Nexans.



