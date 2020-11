05/11/2020 | 08:43

Le groupe annonce un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 de 1 407 millions d'euros à cours des métaux constants, en croissance organique de +5,6 % par rapport au deuxième trimestre 2020 et de -9,8 % par rapport au troisième trimestre 2019.



Le chiffre d'affaires de l'activité Câbles ressort à 1 249 millions d'euros à cours des métaux constants au troisième trimestre 2020, en croissance organique de +9,1 % par rapport au deuxième trimestre 2020 et de -8,4 % comparativement au troisième trimestre 2019.



Le carnet de commandes ajusté est de 1,5 milliard d'euros dans l'activité Haute Tension sous-marine avec une visibilité supérieure à 18 mois.



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, par rapport au deuxième trimestre 2020, a été caractérisé par un net rebond de l'activité Câbles, la plupart des marchés ayant enregistré une reprise de la demande.



Nexans a actualisé ses perspectives annuelles 2020. Le groupe s'attend à un EBITDA qui devrait se situer entre 320 et 360 millions d'euros (précédemment entre 310 et 370 millions d'euros). La rentabilité des Capitaux Employés (ROCE) avant impôts est attendue entre 8 % et 10 % (précédemment entre 7 % et 10 %). La direction vise une génération de trésorerie (free cash-flow) entre +50 et +100 millions d'euros avant Fusions & Acquisitions et dividendes, ou entre +150 et +200 millions d'euros après Fusions & Acquisitions (précédemment positive).



