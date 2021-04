Nexans a dégagé une croissance organique de 1,4% au premier trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de câbles Nexans a annoncé jeudi avoir enregistré une croissance organique de plus de 1% au premier trimestre.

Sur les trois premiers mois de l'année, Nexans a réalisé un chiffre d'affaires de 1,76 milliard d'euros à cours des métaux courants, contre 1,61 milliard d'euros pour la même période de 2020. A cours des métaux constants, les revenus se sont établis à 1,5 milliard d'euros, contre 1,57 milliard d'euros au premier trimestre de l'an passé, traduisant une progression de 1,4% en données organiques. Par rapport au quatrième trimestre, les revenus du groupe ont progressé de 5,8%, a également souligné Nexans.

Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne des revenus de 1,42 milliard d'euros à prix des métaux constants.

"Le solide démarrage de l'année confirme le dynamisme de la demande, autant qu'il soutient une amélioration progressive et séquentielle sur le reste de l'année ainsi que nos prévisions financières pour 2021", a indiqué le directeur général de Nexans, Christopher Guérin, cité dans un communiqué.

Pour 2021, Nexans vise un excédent brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 410 millions et 450 millions d'euros, une rentabilité des capitaux employés (ROCE) située entre 12,5% et 14,5%, ainsi qu'un flux de trésorerie libre avant fusions et acquisitions et opération de capital compris entre 100 millions et 150 millions d'euros.

Nexans a annoncé en février un nouveau plan stratégique de moyen terme qui doit l'amener à devenir un "pure player" de l'électrification. Le groupe va ainsi mener une importante transformation afin d'étendre le périmètre de ses activités liée à ce domaine, qui représenteront entre 5,5 milliards et 6,5 milliards d'euros de revenus en 2024, contre un chiffre de 3 milliards à 3,2 milliards d'euros attendu en 2021. Outre la croissance organique, Nexans aura recours à des rotations d'actifs pour atteindre cet objectif, en cédant des activités non liées à l'électrification pour acquérir des actifs spécialisés dans ce domaine. Cette ambition doit permettre au groupe de dégager une marge d'Ebitda comprise entre 10% et 12% en 2024, contre une fourchette de 6,5% à 8% attendue en 2021.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES DE NEXANS:

http://www.nexans.fr/eservice/France-fr_FR/navigate_147243/Communiques_de_presse.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2021 01:57 ET (05:57 GMT)