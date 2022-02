Nexans a quasiment doublé son bénéfice net en 2021

Paris (awp/afp) - Le fabricant de câbles Nexans a presque doublé son bénéfice net en 2021, à 164 millions d'euros contre 78 millions un an plus tôt. Le groupe français veut accélérer encore plus vers l'électrification dans le cadre de son nouveau plan de transformation 2022-2024, selon un communiqué mercredi.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 7,3 milliards d'euros (7,6 milliards de francs suisses) l'an dernier, soit une hausse en données organiques de 26%, tandis que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé d'un tiers à 463 millions d'euros, contre 347 millions un an plus tôt. Après un troisième trimestre où la croissance avait ralenti du fait de difficultés d'approvisionnement, le quatrième trimestre a enregistré une hausse de 8,5% des ventes.

"Nexans repose sur des fondations solides, nous allons saisir la dynamique de la transition énergétique et libérer tout le potentiel de l'entreprise", s'est félicité le directeur général du groupe Christopher Guérin, cité dans le communiqué.

"Nous sommes parfaitement en ligne avec les étapes qui structurent notre vision industrielle à 10 ans +New Nexans+, présentée à l'été 2018, et dont nous venons de clore le premier chapitre. Place à présent à la seconde étape, pour transformer le groupe en un +pure player+ de l'électrification présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur", de la phase initiale de production jusqu'au consommateur final, a-t-il ajouté.

Nexans - dont les câbles sont utilisés dans de multiples domaines qui vont des télécoms à l'alimentation en électricité - avait annoncé en février 2021 un recentrage sur ses activités d'électrification: au terme de son plan de transformation 2019-2021 "qui a dépassé ses objectifs de rentabilité et de génération de trésorerie", le groupe se lance désormais dans son projet "Winds of change" 2022-2024 afin d'accélérer encore plus dans l'électrification.

Concernant spécifiquement son activité "Haute Tension sous-marine et Projets", Nexans indique avoir obtenu "de nombreux contrats dans différentes zones géographiques qui viennent renforcer la qualité du carnet de commandes ajusté de 2,2 milliards d'euros dans le domaine de l'activité sous-marine", soit un bond de 59% en un an.

Le groupe met également en avant la montée en puissance de son bateau cablier Aurora, inauguré en septembre dernier et qui peut embarquer 10'000 tonnes de câbles sous-marins, ainsi que de son usine de câbles haute tension de Charleston aux Etats-Unis, inaugurée en novembre. Pour l'exercice 2022, Nexans vise un Ebitda compris entre 500 et 540 millions d'euros, ainsi qu'une génération de trésorerie entre 150 et 200 millions d'euros.

afp/vj