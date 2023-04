Nexans ajoutera une pièce maîtresse au réseau Swissgrid à Genève





_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Dans le cadre du projet d'enfouissement de la ligne aérienne mené par Swissgrid, Nexans fournira et installera près de 30 km de câbles souterrains de 220 kV le long de l’Aéroport de Genève-Cointrin

Nexans aura également en charge le démontage du tronçon de la liaison très haute tension isolée au gaz (GIL) existante, ainsi que de certains travaux de génie civil

Le système installé par Nexans intègrera une solution de monitoring de la température des câbles

Paris, le 17 avril 2023 – Swissgrid, la société nationale en charge du réseau de transport de l’électricité en Suisse, a sélectionné Nexans à l’issue d’un appel d’offre pour le projet d’enfouissement de la ligne aérienne Très Haute Tension (THT) située devant la façade sud de l’Aéroport de Genève-Cointrin. Le remplacement des câbles aériens par des câbles souterrains vise à libérer d’importantes surfaces dévolues au développement urbain de l’agglomération genevoise.

Pour ce contrat clés en main d’une valeur de 25 millions d’euros, Nexans a été retenu pour sa capacité à produire et installer des câbles à très haute tension et à proposer des prestations d’ingénierie, ainsi que pour son expérience en matière de gestion de projets complexes.

Le projet de Swissgrid s’inscrit notamment dans les programmes de développement « Axe Stratégique Réseau » du canton de Genève et « Le réaménagement de la jonction autoroutière du Grand-Saconnex » de l'Office fédéral des routes. Dans ce projet d’enfouissement des lignes aériennes, exceptionnel par sa complexité technique et organisationnelle, Nexans sera chargé de certaines prestations d’ingénierie, ainsi que du démontage et du remplacement des liaisons isolées au gaz. En plus de la production et de l’installation de près 30 km de câbles à très haute tension entre les postes électriques de Foretaille et de Renfile, Nexans installera également deux liaisons optiques à 144 fibres et intègrera une fonction de monitoring de la température dans le système de câblage.

« Nous sommes ravis de continuer notre collaboration avec Swissgrid dans le cadre d’un projet aussi ambitieux que prestigieux, en nous appuyant sur les compétences diverses et variées des équipes de Nexans – allant de l’ingénierie aux travaux de génie civil, en passant par la production et l’installation de réseaux à très haute tension. » se félicite Marco Spinelli, CEO de Nexans Suisse.

Leader sur le marché suisse de la très haute tension, Nexans a déjà mené avec succès plusieurs projets en milieux urbains à Bâle, Lausanne, Genève, Berne et Zürich. Par ailleurs, Nexans Suisse a été chargé de projets complexes de liaisons câblées de très haute tension, tels que le raccordement au réseau national des centrales de pompage-turbinage de Nant de Drance (2018) et de Linth-Limmern (2016) ou encore la liaison câblée souterraine La Bâtiaz – Le Verney (2022).

À propos de Nexans



Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 000 personnes dans 42 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2022, Nexans a généré 6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com





Contacts :

Communication





Emmanuel Guinot



emmanuel.guinot@nexans.com







Emmanuelle Guy

Tél.: +33 (0)1 78 15 04 68

emmanuelle.guy@nexans.com Relations Investisseurs







Elodie Robbe-Mouillot

Tél.: +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com

Pièce jointe