Nexans annonce que les autorités allemandes ont mené des perquisitions dans deux sites

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de câbles Nexans a annoncé jeudi que deux de ses sites en Allemagne avait fait l'objet ce même jour de perquisitions de la part du Bundeskartellamt, l'Office fédéral allemand de lutte contre les cartels.

"Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre d'une enquête concernant une suspicion d'entente entre les fabricants de câbles sur l'index portant sur la prime métal utilisé par l'industrie en Allemagne", a indiqué la société. Nexans a assuré coopérer avec les autorités allemandes.

NKT et Prysmian, concurrents danois et italien de Nexans, avaient déjà annoncé respectivement jeudi et lundi faire l'objet de perquisitions du Bundeskartellamt pour ces mêmes motifs, assurant également coopérer avec les autorités allemandes.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

January 20, 2022 10:19 ET (15:19 GMT)