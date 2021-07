Nexans : assure la continuité d'activité de la ligne sous-marine de transport d'électricité Kintyre-Hunterston pour SSEN

Les services de consultants de Nexans vont permettre à SSEN Transmission de se préparer à tout imprévu pouvant survenir sur l'une des lignes de transport les plus critiques d'Ecosse.

Le Groupe a posé les premiers câbles de la liaison de 41 km en 2015.

Paris, le 21 juillet 2021 - L'équipe de Nexans a été sollicitée par SSEN Transmission pour des services de consultants à l'appui de sa stratégie de continuité d'activité pour sa ligne critique de transport haute tension entre Kintyre et Hunterston en Ecosse. Le système de câble sous-marin a été posé et mis en service par le Groupe en 2015. Ces services de consultants auront pour objet d'identifier le régime optimal de surveillance, de réparation et de rétablissement afin d'assurer le fonctionnement fiable de la liaison, avec une disponibilité maximale pendant tout le reste de sa durée de vie prévue pour au moins 40 ans.

La ligne de 230 kV et 240 MVA entre Kintyre dans le comté d'Argyll et Hunterston dans le North Ayrshire s'inscrit dans le cadre du vaste plan de SSEN Transmission, portant sur la modernisation et le renforcement du réseau de transport d'électricité dans le nord de l'Ecosse. Doté d'une capacité de 150 MW pour l'acheminement d'énergie renouvelable sur le réseau, ce câble joue un rôle clé dans la transition vers la neutralité carbone. Un aspect déterminant du projet a été la pose de câbles sous-marins par des profondeurs d'eau de plus de 100 mètres, sur un tracé de 41 km contournant l'île d'Arran et traversant le Firth of Clyde.

Sandy Gourlay, Responsable de la logistique opérationnelle pour SSEN Transmission, commente : « SSEN Transmission est ravi de ce partenariat avec Nexans, qui apporte sa connaissance détaillée de cette infrastructure stratégique pour le transport d'électricité. Nous espérons que cela marque le début d'une collaboration à long terme s'appuyant sur l'expertise, le personnel, les atouts et les innovations de Nexans ».

Dans la phase initiale de son intervention, l'équipe de consultants IMR (inspection, maintenance, réparation) de Nexans collaborera avec SSEN Transmission à la conduite d'un certain nombre d'ateliers. Ceux-ci étudieront la stratégie la plus appropriée en matière de gestion des infrastructures de la ligne de transport, en mettant l'accent sur l'identification des potentiels imprévus, la préparation à de tels événements, ainsi que l'élaboration de plans de réponse adaptés.

Abdou Diallo, Directeur des ventes de Nexans IMR, ajoute : « Le câble Kintyre-Hunterston a parfaitement fonctionné au cours de ses six premières années d'exploitation. Nous nous réjouissons de collaborer avec SSEN Transmission pour faire en sorte que la ligne conserve des performances maximales tout au long de sa durée de vie. Nexans mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification et nous nous engageons à aider nos clients à assurer la fiabilité et les performances de leurs infrastructures existantes sur le long terme. »

Depuis 2018, Nexans a constitué une équipe IMR dédiée afin d'offrir un interlocuteur unique à ses clients, leur donnant accès à ses trésors d'expérience et de ressources dans le domaine des câbles sous-marins. Ses compétences incluent notamment des technologies de localisation des pannes ou encore des réparations d'infrastructures spécialisées, à terre ou en mer. L'équipe est composée d'experts chevronnés, à même de participer à la conception des mesures préventives et réponses d'urgence aux côtés des clients.