Nexans : bien placé pour accélérer la transition énergétique après la présentation du navire câblier de pointe Nexans Aurora devant des clients et partenaires

Le navire va renforcer la position de Nexans en tant que leader mondial de la pose de câbles et lui permettre de jouer un rôle clé sur la voie de la neutralité carbone.

Paris, le 22 septembre 2021 - Nexans a encore renforcé son offre sur le marché de l'éolien offshore et des interconnexions en dévoilant aujourd'hui son second navire câblier, le Nexans Aurora, devant des clients et partenaires lors d'une cérémonie spécialement organisée à cet effet à Halden en Norvège.

Au cours de la cérémonie, Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a présenté aux clients et partenaires le rôle que le nouveau navire est appelé à jouer pour contribuer à répondre à la demande en forte croissance de câbles haute tension sous-marins et d'interconnexions, dans le cadre de la transition énergétique mondiale.

Premier du genre dans le secteur de la pose de câbles offshore, le Nexans Aurora est équipé d'un cabestan spécial de 75 tonnes offrant une capacité à la pointe du marché pour la pose de câbles par des profondeurs d'eau de 2000 m et au-delà. Sa charge utile de câble est de 10 000 tonnes. Le navire présente également d'excellentes capacités en eaux peu profondes, lui permettant de se rapprocher du rivage pour les opérations d'atterrage du câble.

En outre, il s'agit de l'un des rares navires câbliers au monde capable de poser également des interconnexions, des infrastructures critiques pour renforcer le réseau d'énergie mondial et améliorer et sécuriser l'approvisionnement en énergie en facilitant les échanges entre pays.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, commente : « Alors que la demande mondiale d'électricité devrait augmenter de 20 % d'ici à 2030, ce navire va fournir des infrastructures cruciales sur la voie de la neutralité carbone et de l'électrification complète. Il va contribuer non seulement à renforcer l'approvisionnement en énergie renouvelable en posant des câbles haute tension sous-marins pour l'éolien offshore mais aussi à consolider et moderniser le réseau d'énergie par la pose d'interconnexions. Le nouveau navire incarne la stratégie de Nexans consistant à électrifier le futur et nous nous réjouissons de continuer à collaborer étroitement avec les partenaires aux côtés desquels nous menons la transition énergétique mondiale. »

À ce jour, Nexans a investi plus de 500 millions d'euros dans l'éolien offshore et étend continuellement ses opérations dans ce secteur à travers le monde. Le Groupe disposait déjà d'un navire spécialement conçu pour la pose de câbles, le Nexans Skagerrak, et le Nexans Aurora lui apportera des capacités supplémentaires.

Nexans participe actuellement à des projets majeurs d'éolien offshore, notamment celui de Seagreen en Ecosse. Au début de cette année, le Groupe a remporté un contrat pour le projet offshore Equinor au Brésil et a signé avec un contrat de fournisseur préférentiel pour le projet éolien offshore Empire Wind à New York. Dans le cadre de son partenariat avec Ørsted aux Etats-Unis, il va fournir des câbles destinés à raccorder des parcs éoliens offshore au réseau des Etats-Unis.

Nexans participe également à des projets d'interconnexion, notamment aux côtés d'ADMIE pour la construction d'une liaison d'un gigawatt entre l'île de Crête et le réseau continental grec.

Depuis plus d'un siècle, Nexans se donne pour mission générale d'électrifier le monde. De la production et du transport de l'énergie à sa distribution et à son utilisation, les solutions fabriquées et posées par le Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électrification. Le Nexans Aurora renforce le rôle de Nexans en tant que leader mondial de la conception et de la fabrication de systèmes et de services de câbles.