Nexans choisi comme fournisseur préférentiel d'un projet éolien au large de New York

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de câbles Nexans a annoncé mardi avoir signé un contrat de fournisseur préférentiel pour les projets de fermes éoliennes Empire Offshore Wind, près de l'Etat de New York.

Développé par Equinor et BP dans le cadre d'un partenariat stratégique à 50/50 aux Etats-Unis, Empire Wind doit couvrir une superficie de 32.375 hectares, dans les eaux fédérales, à une distance moyenne de 33 kilomètres au sud de Long Island.

Le contrat porte sur la conception et la fabrication complètes, ainsi que la pose et la protection, de plus de 300 kilomètres de câbles d'exportation qui fourniront de l'énergie renouvelable à plus d'un million de foyers, a précisé Nexans dans un communiqué.

Les détails financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.

March 30, 2021 09:17 ET (13:17 GMT)