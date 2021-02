Nexans : choisit Schneider pour sa transformation digitale

Schneider Electric (SE) annonce avoir noué un partenariat avec Nexans, via la mise en place d'un programme conjoint destiné à accélérer la transformation de Nexans 'en une entreprise pilotée par des données claires, riches et exploitables, servant de fondations à des gains de performances, de sécurité et de flexibilité'.



La numérisation des usines du Groupe va encore améliorer l'efficacité de ses lignes de production, lui ouvrir la voie à la maintenance prédictive et réduire ses émissions de carbone, annonce Schneider Electric.



Cette transformation numérique aidera également Nexans à tenir son engagement à atteindre la neutralité carbone en 2030. Les clients des câbles et services Nexans bénéficieront eux aussi de ce programme grâce à une meilleure disponibilité des produits, assure SE.



