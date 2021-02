Nexans : choisit orange business services comme partenaire stratégique pour connecter ses solutions IoT dans le monde entier

Orange Business Services, partenaire de connectivité privilégié de Nexans, accompagnera Nexans dans le déploiement mondial de ses solutions IoT.

Les solutions intelligentes de Nexans apporteront à ses clients des informations instantanées, de la fiabilité et des sources d'efficacité.

Paris, le 17 février 2021 - Nexans a signé un accord de partenariat avec Orange Business Services pour lui fournir la connectivité IoT mondiale indispensable à l'expansion majeure des solutions de suivi d'actifs et autres solutions internet des objets (IoT) de Nexans. Cette collaboration contribue à enrichir et développer un écosystème IoT complet pour soutenir les clients tout au long de leur expérience, alors que Nexans poursuit sa transformation de fournisseur de câbles à fournisseur de services et solutions.

L'objectif est l'extension du programme produits connectés de Nexans qui fournit aux clients des informations en temps réel sur l'emplacement de leurs câbles, contribuant à réduire les vols et les pertes, et à accroître le recyclage. Nexans s'est engagé à connecter 25% de ses produits d'ici à 2024. Les solutions intelligentes de Nexans apporteront à ses clients des informations instantanées, de la fiabilité et des sources d'efficacité.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a déclaré : « Notre partenariat avec Orange Business Services apporte des solutions IoT de pointe aux clients de Nexans. Notre objectif est de créer un écosystème IoT disruptif pour amplifier les solutions Nexans partout dans le monde grâce à la couverture mondiale d'Orange Business Services ».

Orange Business Services offre à Nexans une connectivité IoT mondiale pour ses objets connectés à un coût bien inférieur à ce qu'implique la conclusion d'accords avec différents fournisseurs de réseau par pays. Les objets connectés de Nexans sont ainsi équipés d'une carte SIM internationale Orange, qui transmet rapidement, efficacement et en toute sécurité les données vers la plate-forme de Nexans, via le réseau mobile mondial d'Orange.

Helmut Reisinger, CEO d'Orange Business Services, souligne : « Nous sommes très fiers d'accompagner Nexans dans sa transformation digitale qui comprend également un effort important en matière de développement durable. Grâce à notre expertise IoT, smart mobility et notamment à la connectivité mondiale que nous fournissons, nous contribuons à digitaliser et connecter les solutions intelligentes de Nexans. Il en résultera une chaîne d'approvisionnement logistique meilleure, plus intelligente et plus écologique, qui créera une valeur ajoutée pour les clients ».

Dans le domaine des produits connectés, l'écosystème IoT de Nexans ne cesse de s'étendre pour offrir aux clients de Nexans une plate-forme IoT unique afin de fournir une vue d'ensemble complète et transparente d'une large gamme de services, notamment des câbles intelligents, des accessoires et armoires de rue connectées ou des systèmes logistiques ou de câblage intelligents.